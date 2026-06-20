Dusan Vlahovic e la Juventus. Un matrimonio che sembrava effettivamente concluso, ma che a fronte della penuria di offerte recapitate al centravanti potrebbe riaccendersi. Per quanto rimanga improbabile, l'avvicendamento Carnevali in Comolli out in casa bianconera può far credere ci siano margini per ricucire lo "strappo" tra le parti.

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Vlahovic di nuovo alla Juve?

Al 20 giugno 2026 il futuro di Dusan Vlahovic è un. Il centravanti vedrà scadere formalmente il suo contratto con la Juventus tra dieci giorni e non sembra aver ancora scelto la squadra per cui militerà la prossima stagione. Non essendo impegnato al Mondiale , ci si poteva attendere che riuscisse ad accordarsi con un team in tempi relativamente brevi. E invece, allo stato attuale delle cose, rimane soltanto incertezza. Classe 2000, Dusan Vlahovic ha compiuto 26 anni lo scorso gennaio e punta uncon cifre da top player.

Fin qui, suo malgrado, proposte in doppia cifra non gliene sarebbero arrivate. Come riferito da Sportmediaset, sebbene nel corso dell'annata sportiva si fosse parlato di Bayern Monaco, Barcellona e Chelsea pronte ad accaparrarselo, nessuna di queste ha poi realmente intavolato una trattativa col papà Milos che lo assiste. Ebbene, soltanto una formazione avrebbe bussato alla porta dell'ex Fiorentina: il Besiktas di Vincenzo Italiano che lo conosce dai tempi in cui vestiva la maglia viola. Al momento, in ogni caso, Vlahovic continuerebbe ad attendere la proposta di una squadra blasonata e di un campionato di livello assoluto.

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L'arrivo di Giovanniin qualità di AD e Direttore Generale non avrebbe dovuto cambiare le sorti del futuro dell'attaccante serbo, fintantoché non si è saputo dell'assenza di offerte convincenti fatte pervenire al suo entourage. Luciano Spalletti - non ne ha mai fatto mistero - apprezza le caratteristiche di Vlahovic, considerato un vero numero 9. Proprio per questo motivo, per quanto complicata resti la pista in questione, non è escluso che ci possano essereda parte dello stesso giocatore. Vlahovic o meno, in ogni caso, ai bianconeri serve una punta centrale per rimpolpare il proprio parco attaccanti.

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