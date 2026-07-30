Sono giorni di calciomercato infuocati per la Juventus. Tra nuovi arrivi e graditi ritorni si è iniziato a muovere qualcosa. Ma si sa, ad ogni entrata corrisponde un'uscita. Presumibilmente le prime vendite avverranno nel ruolo del portiere, uno tra Di Gregorio e Perin saluterà i bianconeri. Ma i sopracitati non sono gli unici ad essere inseriti nella lista dei sacrificabili per la squadra bianconera in questa sessione di mercato.

ROMA, ITALIA - 01 MARZO: Federico Gatti della Juventus festeggia il suo gol durante la partita di Serie A tra AS Roma e Juventus FC allo Stadio Olimpico il 01 marzo 2026 a Roma, Italia. (Foto di Image Photo Agency/Getty Images)

Acquisti di qualità, ma ora la Juventus deve vendere. I sacrificabili:

Dopo gli acquisti disecondo le direzioni di mister Spalletti. Quali possono essere i giocatori sacrificabili?

Tra i primi nomi rimbomba da mesi quello di Federico Gatti, grande pupillo di mister Allegri che lo vorrebbe al Napoli. Con l'infortunio di Buongiorno il club partenopeo ha urgente bisogno di un difensore e Gatti accetterebbe di buon grado il trasferimento per aiutare il suo ex allenatore.

Altro nome che ricorre dal momento del suo ritornoDopo un ottimo campionato mondiale il calciatore Argentino ritorna in ottica colchoneros che gradirebbero riaverlo in rosa. La Juventus per vendere l'esterno offensivo richiede non meno di

Sia per Gatti che per Nico la società bianconera non si creerebbe problemi per cederli. Risulta però un ulteriore nome tra i cedibili. Come riportato da SportMediaset anche Francisco Conceiçao rientrerebbe nella lista. Per il portoghese sirene dalla Premier League: Manchester City e Liverpool hanno chiesto informazioni per il fantasista della Juventus, ma Carnevali non lo lascerebbe andar via per meno di 50 milioni.

Nelle ultime settimane si era fatto anche il nome di Kephren Thuram, ricercato da Roma e Galatasaray, piste ancora molto fredde e la partenza del centrocampista francese non sembra essere una priorità in casa Juve. In uscita anche uno tra Perin e Di Gregorio con focus attualmente nel trovare un sostituto affidabile nel ruolo di portiere. Tra i vari nomi Zion Suzuki del Parma, Dibu Martinez dell'Aston Villa e Guglielmo Vicario del Tottenham.