Il calciomercato inglese piazza un altro colpo di altissimo livello. L'Aston Villa ha ufficializzato l'acquisto del centrocampista brasiliano João Gomes, chiudendo l'accordo per una cifra pari a 38 milioni di sterline. Il talentuoso mediano venticinquenne, che vanta già 10 presenze con la nazionale maggiore verdeoro, conclude così la sua parentesi con i Wolves. Il giocatore saluta l'ormai ex club dopo tre anni e mezzo di permanenza, durante i quali ha collezionato ben 130 presenze ufficiali a partire dal suo arrivo dal Flamengo. L'allenatore dei Villans, Emery, accoglie un rinforzo di assoluto spessore per blindare la mediana in vista della nuova impegnativa stagione sportiva.

L'effetto domino inglese e i retroscena italiani: João Gomes all'Aston Villa

L'arrivo dinon rappresenta un'operazione isolata, ma si inserisce in un clamorosodi centrocampisti. Questo acquisto, infatti, segue direttamente ladi Youri Tielemans verso ilfinanzia queste importanti operazioni anche grazie a introiti spaventosi. Morgansi trova a un passo dal trasferimento alper l'incredibile cifra didi sterline. Questa firma spegne anche ledi mercato italiane. Durante la finestra invernale di gennaio, infatti, ilaveva inserito con forza il nome diin cima alla lista dei desideri per rinforzare il centrocampo. Nelle settimane successive, anche la dirigenza delaveva sondato concretamente il terreno per portare il brasiliano in, ma lo strapotere economico dellaha dettato ancora una volta legge.

WOLVERHAMPTON, INGHILTERRA - 2 MAGGIO: Joao Gomes del Wolverhampton durante la partita di Premier League tra Wolverhampton Wanderers e Sunderland al Molineux, il 2 maggio 2026 a Wolverhampton, Inghilterra. (Foto di Naomi Baker/Getty Images)

Il saluto del Wolverhampton e la stima dell'ambiente

Ilsaluta il suo gioiello con grande affetto e totale rispetto. Il direttore tecnico dei Wolves,, ha speso parole al miele per il partente. Il dirigente ha dichiarato apertamente chemerita tutto ciò che ottiene dal mondo del calcio.ha poi elogiato l'atteggiamento quotidiano del ragazzo: "È il tipo di professionista che gli allenatori amano e che i giocatori amano". Il direttore ha concluso il suo sentitoribadendo la certezza che il brasiliano continuerà a dimostrarsi il giocatore eccezionale che tutti conoscono. Il centrocampista si prepara ora a infiammare i tifosi del