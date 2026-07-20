L'Aston Villa chiude l'acquisto di João Gomes dal Wolverhampton per 38 milioni di sterline. Il brasiliano saluta i Wolves per iniziare la nuova avventura al Villa Park
Un principe senza freni per l'Aston Villa: l'esultanza di William per la vittoria dell'Europa League
Il calciomercato inglese piazza un altro colpo di altissimo livello. L'Aston Villa ha ufficializzato l'acquisto del centrocampista brasiliano João Gomes, chiudendo l'accordo per una cifra pari a 38 milioni di sterline. Il talentuoso mediano venticinquenne, che vanta già 10 presenze con la nazionale maggiore verdeoro, conclude così la sua parentesi con i Wolves. Il giocatore saluta l'ormai ex club dopo tre anni e mezzo di permanenza, durante i quali ha collezionato ben 130 presenze ufficiali a partire dal suo arrivo dal Flamengo. L'allenatore dei Villans, Emery, accoglie un rinforzo di assoluto spessore per blindare la mediana in vista della nuova impegnativa stagione sportiva.
L'effetto domino inglese e i retroscena italiani: João Gomes all'Aston VillaL'arrivo di Gomes a Birmingham non rappresenta un'operazione isolata, ma si inserisce in un clamoroso valzer di centrocampisti. Questo acquisto, infatti, segue direttamente la partenza di Youri Tielemans verso il Manchester United. L'Aston Villa finanzia queste importanti operazioni anche grazie a introiti spaventosi. Morgan Rogers si trova a un passo dal trasferimento al Chelsea per l'incredibile cifra di 117 milioni di sterline. Questa firma spegne anche le ambizioni di mercato italiane. Durante la finestra invernale di gennaio, infatti, il Napoli aveva inserito con forza il nome di João Gomes in cima alla lista dei desideri per rinforzare il centrocampo. Nelle settimane successive, anche la dirigenza del Milan aveva sondato concretamente il terreno per portare il brasiliano in Serie A, ma lo strapotere economico della Premier League ha dettato ancora una volta legge.
Il saluto del Wolverhampton e la stima dell'ambienteIl Wolverhampton saluta il suo gioiello con grande affetto e totale rispetto. Il direttore tecnico dei Wolves, Matt Jackson, ha speso parole al miele per il partente. Il dirigente ha dichiarato apertamente che João merita tutto ciò che ottiene dal mondo del calcio. Jackson ha poi elogiato l'atteggiamento quotidiano del ragazzo: "È il tipo di professionista che gli allenatori amano e che i giocatori amano". Il direttore ha concluso il suo sentito intervento ribadendo la certezza che il brasiliano continuerà a dimostrarsi il giocatore eccezionale che tutti conoscono. Il centrocampista si prepara ora a infiammare i tifosi del Villa Park.
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