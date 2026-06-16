Il Lens non ha perso tempo in vista della stagione 2026-27. Il club giallorosso infatti vuole proseguire nel solco scavato nell'annata passata. Nel 2025-26 sono arrivati dei traguardi storici per i sangue e oro, che sotto l'eccellente guida del tecnico Pierre Sage hanno raggiunto un ottimo posizionamento in campionato, conquistando anche un trofeo. In Ligue 1, il Lens ha combattuto la vetta della classifica per molto tempo con il PSG. Successivamente, una volta ottenuta la certezza del piazzamento nella massima competizione europea, la tensione si è abbassata e la squadra ha deciso di puntare dritto sulla Coppa nazionale. I giallorossi hanno così sconfitto il Nizza nella finale di Coppa di Francia, vincendo per la prima volta nella storia questo prestigioso trofeo. Tuttavia, nonostante le iniziali conferme, il talentuoso tecnico francese ha lasciato il club a sorpresa per dirigersi verso il più ricco e in voga Crystal Palace, orfano di Oliver Glasner.

Guarda tutto il grande calcio nazionale e internazionale in streaming gratis su BET365

Dino Toppmöller è il nuovo allenatore del Lens

FRANCOFORTE SUL MENO, GERMANIA - 9 GENNAIO: L'allenatore dell'Eintracht Francoforte, Dino Toppmoller, osserva la partita prima dell'incontro di Bundesliga tra Eintracht Francoforte e Borussia Dortmund al Deutsche Bank Park il 9 gennaio 2026 a Francoforte sul Meno, in Germania. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

Pierre Sage ha così firmato un ricco contratto con i londinesi, freschi vincitore della Conference League e pronti a disputare l'EL durante la prossima stagione. Nonostante la sorpresa e la delusione iniziale per un progetto pronto a decollare, la dirigenza dell'Alta Francia non si è fatta cogliere impreparata. Del resto, il Lens è una squadra nota per operare bene nelle ultime stagioni di Ligue 1. Così, per affrontare una stagione impegnativa come la prossima, si è deciso di affidare la panchina bollente ad un allenatore molto interessante come Dino Toppmöller.

Connexion établie : Nouveau chapitre lancé 🛜#Toppmöller2028 pic.twitter.com/4tIjNAzjm1 — Racing Club de Lens (@RCLens) June 16, 2026

Dino Toppmöller fa parte della nuova scuola tedesca, composta da calciatori di poco successo arrivati precocemente sulle panchine dei club. La sua gavetta è passata per le tre stagioni trionfali al Dudelange, con cui ha raggiunto preliminari di Champions League e disputato l'Europa League. In seguito ha avuto l'onore di seguire da molto vicino il lavoro dell'attuale CT tedesco Julian Nagelsmann, diventando il suo vice dal 2020 al 2023. Dopo l'esonero di Nagelsmann coi bavaresi, Toppmöller è diventato capo allenatore dell'Eintracht Francoforte con cui ha conquistato un sesto posto e un terzo posto, proseguendo l'ottimo lavoro proprio di Oliver Glasner. Tecnici mitteleuropei dallo stile di gioco moderno, capaci di pragmatismo identitario. Nella passata stagione è arrivato l'esonero, ma Dino è pronto a ricominciare in un ambiente favorevole per un tecnico come lui.

Scopri come vedere gli eventi sportivi gratuitamente in live streaming su Bet365