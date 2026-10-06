Il ritorno in Europa di Joselu non s'ha da fare. L'ex attaccante del Real Madrid, rimasto svincolato dopo due stagioni con l'Al-Gharafa, continuerà infatti la propria carriera in Qatar, firmando a breve con l'Al-Sailiya (l'altra squadra di Doha). La permanenza in Medio Oriente arriva, però, dopo il tentativo fallito in estate di tornare a calcare i campi del Vecchio Continente, compreso anche un "no" da parte del Porto.

Joselu ancora in Qatar

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca,continuerà la propria avventura in Qatar firmando da svincolato con l', dopo due stagioni all'Al-Gharafa. Un'operazione praticamente chiusa, come confermato anche dal noto esperto di calciomercato Matteo Moretto, e che nelle prossime ore potrebbe diventare ufficiale.

L'ex Real Madrid, una volta terminato il contratto con l'Al-Gharafa, è stato accostato per tutta l'estate a diversi club europei. E, sempre secondo la medesima fonte, l'attaccante spagnolo avrebbe ricevuto offerte da numerose squadre spagnole e italiane, oltre che da Eintracht Francoforte e Union Berlino per ciò che concerne il calcio tedesco. Nessuna di queste proposte, però, è andata a buon fine e, tra i retroscena più interessanti, vi è stato anche il no del Porto.

Joselu fichará por el Al-Sailiya.



El exdelantero del Real Madrid era agente libre y, en las últimas

horas, ha cerrado un acuerdo con el club qatarí. Solo queda a la espera de que se haga oficial.



Joselu ha recibido ofertas de varios clubes españoles e italianos en los últimos… pic.twitter.com/BwmvME1D6m — Matteo Moretto (@MatteMoretto) October 5, 2026

Il Porto dice no a Joselu

Basandoci su un'indiscrezione lanciata da Record, riportata anche dal noto quotidiano portoghese A Bola, durante l'ultima sessione di calciomercato estiva,sarebbe stato proposto anche al, club a caccia di un attaccante da portare al Dragao.

TEHERAN, IRAN - 16 SETTEMBRE: Joselu di al Gharafa in azione durante la partita Elite della AFC Champions League tra Esteghlal e al Gharafa allo stadio Shahr-E Qods il 16 settembre 2024 a Teheran, Iran. (Foto di Amin M. Jamali/Getty Images)

Nonostante l'opportunità, però, la dirigenza dei Dragões avrebbe scelto di rifiutare la possibilità di ingaggiare l'ex blancos, preferendo puntare sull'ormai ex attaccante del Milan, Santiago Gimenez, in uscita dopo l'ultima brutta e sfortunata stagione in rossonero. Il mancato approdo in Europa, dunque, ha costretto Joselu a rivedere i propri piani, con il futuro dell'attaccante spagnolo che, aspettando sempre l'annuncio ufficiale, sarà ancora una volta in Qatar.