Liam Delap è un nuovo giocatore del Nottingham Forest. Lo ha annunciato il club stesso con un comunicato. Il classe 2003 lascia il Chelsea per la cifra di 50 milioni di sterline. Nelle scorse settimane era stato accostato anche al Como.

Welcome to Nottingham Forest, Liam Delap! ✍️ pic.twitter.com/U0nCwsVgxW — Nottingham Forest (@NFFC) August 27, 2026

Liam Delap arriva al Nottingham Forest di Glasner

Oliverha ora a disposizione un nuovo centravanti: il Forest ha preso Liamdal Chelsea. L'attaccante, quindi, lascia i Blues di Xabi: che ricevono nelle loro casse ben. Come si legge nel comunicato dei Reds di Nottingham, il classe 2003 indosserà la maglia 19 e il suo contratto terminerà nel 2031.

Delap ha iniziato la sua carriera calcistica nelle giovanili del Manchester City, dove ha anche debuttato in prima squadra e dove è rimasto fino al 2022. In seguito ha lasciato i Citizens per vivere alcune esperienze in prestito. Ha vestito la maglia dello Stoke City, poi ha giocato con il Preston North End e nel 2023-2024 ha vissuto una buona stagione con l'Hull City: otto reti e due assist in 31 presenze in Championship.

Viene poi acquistato dall'Ipswich Town neopromosso in Premier League e i suoi dodici gol gli valgono la nomina a miglior giovane della stagione 2024-2025. Nella sessione di mercato della scorsa estate lo prende il Chelsea che paga all'Ipswich Town la clausola rescissoria di 30 milioni di sterline. Rimane a Londra una sola stagione, dove colleziona 47 presenze e fa anche il suo debutto nella Champions League segnando anche una rete contro il Barcellona.

SYDNEY, AUSTRALIA - LUGLIO 28: Liam Delap del Chelsea contende il pallone con Anthony Pantazopoulos dei Wanderers durante la partita di Sydney Super Cup tra Western Sydney Wanderers e Chelsea FC all'Accor Stadium il 28 luglio 2026 a Sydney, in Australia.(Photo by Matt King/Getty Images)

Riguardo al suo trasferimento al Forest, ha detto, parlando ai canali ufficiali del club: “Non vedo l'ora di iniziare e so che questo è un club con una grande storia. Ho parlato con l'allenatore e penso che possa essere la persona giusta per aiutarmi a crescere e a fare il passo successivo. Spero di fare tanti gol. Non vedo l'ora di sentire il boato del City Ground e di avere i tifosi dalla mia parte. Come squadra possiamo costruire qualcosa di veramente bello. Il nostro obiettivo principale è quello di competere e diventare un top club in Premier League”.