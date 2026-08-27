Samuele Ricci diventerà presto un nuovo giocatore del Como. Al termine di una lunga trattativa tra la dirigenza lariana e il Milan, alla fine, i due club hanno trovato l'accordo per il prestito oneroso con diritto di riscatto del centrocampista ex Torino, aprendo le porte a quella che a breve diventerà la nuova avventura di Samuele Ricci.

Affare chiuso per Samuele Ricci al Como

Secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano, attraverso il suo ormai classico "here we go", sarebbe tutto fatto per l'arrivo al Como di. I due club lombardi, dopo settimane di trattative, avrebbero finalmente raggiunto l'accordo per il centrocampista rossonero, il quale nelle prossime ore svolgerà le visite mediche prima di apporre la propria firma sul contratto.

Per quanto riguarda le cifre e la formula dell'operazione, sempre secondo quanto riportato da Romano, si tratta di un prestito oneroso da 1.5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 22 milioni più bonus. Inoltre, il club biancoblu pagherà l'intero stipendio di Ricci in questa stagione.

MILANO, ITALIA - 29 NOVEMBRE: Samuele Ricci del Milan in azione durante la partita di Serie A tra Milan e Lazio allo stadio Giuseppe Meazza il 29 novembre 2025 a Milano, Italia. (Foto di Claudio Villa/AC Milan via Getty Images)

Un'operazione che ruotava attorno alla formula

Come già anticipato, la trattativa tra Como e Milan per Samuele Ricci non è stata delle più semplici. Dopo settimane di contatti e negoziazioni, con l'ok del centrocampista ex Torino aperto al trasferimento, le due dirigenze per giorni non sono riusciti a trovare l'accordo sulla formula fino alla giornata di oggi.

🚨🔵⚪️ Como reach full verbal agreement with AC Milan for Samuele Ricci, here we go!



Initial loan deal worth €1.5m, salary fully covered by Como, €22m buy option clause and add-ons on top.



Ricci has authorization to travel for medical. pic.twitter.com/GIHrsc1yik — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2026

Come raccontato da Matteo Moretto e Fabrizio Romano, infatti, i lariani puntavano ad un prestito secco o con diritto di riscatto, mentre, la società rossonera spingeva per un trasferimento a titolo definitivo o con obbligo di riscatto in modo tale da avere la sicurezza di far cassa dalla cessione di Ricci e avere la possibilità di reinvestire i soldi ricavati sul mercato.

Alla fine, Milan e Como si sarebbero accordati su un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 22 milioni di euro più bonus, un accordo siglato da stretta di mano che potrebbe aver fatto felici i due club, aspettando come sempre l'ufficialità dell'operazione.