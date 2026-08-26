Giocava nel QPR ed è introvabile da una settimana: anche il padre non ha più sue notizie
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Nelle ultime ore, una notizia riportata dal tabloid britannico The Sun ha destato profonda apprensione tra i tifosi inglesi ed ungheresi. Come riporta The Sun, Ákos Buzsáky, 44 anni, ex centrocampista della Premier League nonchè autore di due reti nel campionato inglese, risulta irreperibile da oltre una settimana. La polizia ungherese ha avviato le ricerche ufficiali per rintracciarlo, alimentando un forte clima di ansia legato al suo stato di salute e alla sua incolumità.
Chi è Ákos Buzsáky: dalla consacrazione in Premier League alla nazionaleNato a Budapest nel 1982, Ákos Buzsáky è stato un centrocampista dotato di grande visione di gioco e qualità tecnica. Dopo essersi messo in mostra in patria con l'MTK Budapest ed essere passato dal Porto, il giocatore ungherese ha trovato la sua dimensione ideale nel calcio britannico.
Tra il 2005 e il 2007 si è affermato come stella del Plymouth Argyle in Championship, prima di compiere il salto al Queens Park Rangers. Con la maglia dei Hoops ha vissuto il punto più alto della sua carriera, conquistando la promozione e giocando in Premier League nella stagione 2011/12, dove ha messo a segno due reti. Ha chiuso la sua avventura calcistica nel 2013 con la maglia del Portsmouth in League One, vantando anche 20 presenze e 2 gol con la nazionale maggiore dell'Ungheria.
La scomparsa da una settimana che tiene tutti col fiato sospesoSecondo i registri ufficiali della polizia ungherese, le forze dell'ordine stanno cercando di rintracciare Buzsáky dal 18 agosto. La vicenda presenta tuttavia contorni complessi. Contattato dal quotidiano ungherese Blikk, il padre dell'ex calciatore, Ákos Buzsáky Sr., ha dichiarato di non essere a conoscenza dell'avvio delle ricerche: "Non sapevo che la polizia stesse cercando mio figlio. In sostanza trascorre molto tempo in Grecia, dove lavora come imprenditore edile. Ha trascorso lì quasi tutto l'ultimo anno. Non vivendo sotto lo stesso tetto, non sorprende che ci sentiamo meno spesso. L'ultima volta che gli ho parlato è stato la settimana scorsa, quando si trovava a casa."
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