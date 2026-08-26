Nelle ultime ore, una notizia riportata dal tabloid britannico The Sun ha destato profonda apprensione tra i tifosi inglesi ed ungheresi. Come riporta The Sun, Ákos Buzsáky, 44 anni, ex centrocampista della Premier League nonchè autore di due reti nel campionato inglese, risulta irreperibile da oltre una settimana. La polizia ungherese ha avviato le ricerche ufficiali per rintracciarlo, alimentando un forte clima di ansia legato al suo stato di salute e alla sua incolumità.

Chi è Ákos Buzsáky: dalla consacrazione in Premier League alla nazionale

Nato a Budapest nel 1982,di gioco e qualità tecnica. Dopo essersi messo in mostra in patria con l'MTK Budapest ed essere passato dal Porto, il giocatore ungherese ha trovato la sua dimensione ideale nel calcio britannico.

LONDRA, INGHILTERRA - 21 GENNAIO: Ákos Buzsáky del QPR festeggia dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra su calcio di punizione durante la partita di Barclays Premier League tra Queens Park Rangers e Wigan Athletic a Loftus Road, il 21 gennaio 2012 a Londra, Inghilterra. (Foto di Paul Gilham/Getty Images)

Tra il 2005 e il 2007 si è affermato come stella del Plymouth Argyle in Championship, prima di compiere il salto al Queens Park Rangers. Con la maglia dei Hoops ha vissuto il punto più alto della sua carriera, conquistando la promozione e giocando in Premier League nella stagione 2011/12, dove ha messo a segno due reti. Ha chiuso la sua avventura calcistica nel 2013 con la maglia del Portsmouth in League One, vantando anche 20 presenze e 2 gol con la nazionale maggiore dell'Ungheria.

La scomparsa da una settimana che tiene tutti col fiato sospeso

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Secondo i registri ufficiali della polizia ungherese, le forze dell'ordine stanno cercando di rintracciare Buzsáky dal 18 agosto. La vicenda presenta tuttavia contorni complessi. Contattato dal quotidiano ungheresedell'ex calciatore, Ákos Buzsáky Sr.,L'ex centrocampista non vive più insieme alla madre delle sue due figlie. Negli ultimi giorni anche sua madre lo stava cercando, ed è probabile che sia stata proprio lei a presentarne la denuncia di scomparsa per sollecitare l'intervento delle autorità.