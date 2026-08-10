L'Espanyol è vicino ad assicurarsi le prestazioni di Issiaka Kamate dall'Inter per 3 milioni di euro. I nerazzurri mantengono il 50% delle rivendita

Danilo Loda
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L'Espanyol sta per definire un'operazione di mercato davvero interessante. Nel mirino c'è Issiaka Kamate, un centrocampista francese di proprietà dell'Inter che è a un passo dal diventare un nuovo giocatore dei "Pericos". L'accordo prevede una spesa di circa 3 milioni di euro da parte del club spagnolo, che acquisirà a titolo definitivo i diritti sportivi del ragazzo. L'Inter, dal canto suo, ha scelto di tenersi il 50% della futura, eventuale, rivendita. Sfuma quindi il passaggio al Palermo che per prima si era messa sulle tracce del centrocampista offensivo dell'Inter.

Nato ad Aulnay-sous-Bois nel 2004, Kamate rappresenta un rinforzo ideale per il reparto gestito da Manolo González. Dopo gli arrivi estivi di Calatrava, Moscardo, Hartman e Unai Núñez, Kamate andrebbe a completare la lista dei volti nuovi della squadra catalana, portando quella freschezza e quel dinamismo che servivano per completare la rosa.

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Issiaka Kamate: esordio con l'Inter in prima squadra con assist

Parlare di Issiaka Kamate significa raccontare di un ragazzo dal potenziale enorme, apprezzato soprattutto per la sua straordinaria etica del lavoro e per una fisicità importante. A questo si unisce una spiccata versatilità tattica, una dote che gli permette di svariare con disinvoltura in diverse posizioni del campo.
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Nella passata stagione, il centrocampista si è fatto le ossa con la squadra Under 23 dell'Inter in Serie C, collezionando 33 presenze, 5 gol e 3 assist. Un percorso di crescita costante che lo ha portato anche a vivere l'emozione dell'esordio con la prima squadra nerazzurra lo scorso febbraio in Coppa Italia contro il Torino. Nella gara, Kamate, è stato schierato da Chivu come esterno destro e ha servito pure un assist per il gol di Bonny. Adesso per lui si aprono le porte di una nuova e stimolante avventura nella Liga.

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