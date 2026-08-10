Inter, è già Stones mania: video virali e tifosi impazziti

L'Espanyol sta per definire un'operazione di mercato davvero interessante. Nel mirino c'è Issiaka Kamate, un centrocampista francese di proprietà dell'Inter che è a un passo dal diventare un nuovo giocatore dei "Pericos". L'accordo prevede una spesa di circa 3 milioni di euro da parte del club spagnolo, che acquisirà a titolo definitivo i diritti sportivi del ragazzo. L'Inter, dal canto suo, ha scelto di tenersi il 50% della futura, eventuale, rivendita. Sfuma quindi il passaggio al Palermo che per prima si era messa sulle tracce del centrocampista offensivo dell'Inter.

Nato ad Aulnay-sous-Bois nel 2004, Kamate rappresenta un rinforzo ideale per il reparto gestito da Manolo González. Dopo gli arrivi estivi di Calatrava, Moscardo, Hartman e Unai Núñez, Kamate andrebbe a completare la lista dei volti nuovi della squadra catalana, portando quella freschezza e quel dinamismo che servivano per completare la rosa.

Issiaka Kamate: esordio con l'Inter in prima squadra con assist

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