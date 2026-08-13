Uno dei giocatori più importanti nella rosa del Manchester United risponde al nome di Bruno Fernandes. Da diversi anni, infatti, la squadra che milita in Premier League vede in lui il calciatore che può determinare le sorti della gara. In aggiunta, da alcuni anni il lusitano indossa anche la fascia da capitano. Tuttavia, il contratto del giocatore scadrà al termine di questa stagione e, di conseguenza, i Red Devils rischiano d perderlo a zero. Per questo motivo, secondo fonti estere, tre club starebbero monitorando la situazione.

Manchester United, Bruno Fernandes obiettivo di Milan, Juve e Galatasaray

Almeno sulla carta, la stagionedovrebbe essere l'ultima di Bruno Fernandes con la maglia della squadra allenata dall'ex centrocampista. Infatti, il contratto del portoghese scadrà al termine dell'annata, ma in esso è presente anche un'diche permetterebbe all'exdi giocare in Inghilterra per un altro anno. Ad oggi, però, le parti non hanno ancora trovato una riguardo. Ovviamente, la priorità del portoghese è quella di continuare la sua avventura con il Manchester United con lo scopo di finire la carriera con la maglia del club di Premier League.

Dublino, Irlanda - 12 agosto 2026: Bruno Fernandes del Manchester United durante l'amichevole tra Leeds United e Manchester United al Croke Park. (Foto di Charles McQuillan/Getty Images)

Ovviamente, data la situazione contrattuale, non mancano le indiscrezioni di mercato che vedono coinvolto il capitano del Manchester United. Infatti, nelle ultime ore la BBC ha riportato che tre squadre sono interessate al centrocampista che indossa il numero 8 dei Red Devils. I tre club che l'hanno messo nel mirino sono: Milan, Juventus e Galatasaray. Oltre ai tre appena citati, sull'ex calciatore dello Sporting Lisbona ci sarebbero anche altri club. Inoltre, Bruno Fernandes ha una clausola rescissoria pari a 57 milioni di sterline, che in euro sarebbero circa 67 milioni. Nel caso in cui una delle squadre interessate dovesse mettere sul piatto quella cifra, bisognerebbe capire non solo la volontà dello United, ma anche quella del giocatore.