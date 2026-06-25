Marco Silvestri lascia la Cremonese e vola in Turchia. Il portiere firma con il Karagümrük in Serie B e inizia la sua seconda avventura all'estero
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Marco Silvestri saluta definitivamente il calcio italiano e riparte con grande entusiasmo dalla Turchia. Dopo la deludente retrocessione della Cremonese in Serie B, il portiere classe 1991 lascia il club grigiorosso per iniziare un nuovo capitolo della sua carriera professionale. L'estremo difensore fa le valigie e si trasferisce ufficialmente al Karagümrük, società che milita attualmente nella Serie B turca. Il giocatore cerca immediato riscatto e sceglie un palcoscenico totalmente inedito per difendere i pali con la sua proverbiale grinta. Questa mossa di mercato chiude l'esperienza a Cremona e apre le porte del calcio orientale per l'esperto numero uno azzurro.
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La situazione del nuovo club turcoL'ex portiere dell'Udinese approda in un club in cerca di un forte e deciso rilancio sportivo. Il Karagümrük, infatti, proviene da una stagione estremamente complicata all'interno della Süper Lig. La compagine turca ha chiuso l'ultimo torneo al diciottesimo posto in classifica, incappando in una cocente e dolorosa retrocessione nella seconda divisione nazionale. La dirigenza affida quindi la porta a Silvestri per blindare la retroguardia e puntare a un rapido ritorno nella massima serie. Il portiere porta con sé un bagaglio di enorme affidabilità, un elemento fondamentale per guidare la squadra in un campionato ostico e imprevedibile come quello cadetto.
Il compagno italiano e i precedenti all'esteroNel suo nuovo spogliatoio a Istanbul, Silvestri incrocia il percorso di un altro volto noto del calcio tricolore. Al Karagümrük, infatti, il neo acquisto trova Daniele Verde, ex fantasista dello Spezia già presente in rosa dallo scorso mese di gennaio. La presenza del connazionale faciliterà sicuramente l'inserimento del portiere nel nuovo contesto tattico e culturale. Per l'estremo difensore italiano questa firma rappresenta la seconda grande esperienza professionale oltre i confini nazionali. Nel 2014, infatti, Silvestri ha difeso i colori del glorioso Leeds United, affrontando la meravigliosa e intensa atmosfera del calcio d'Oltremanica.
🔴⚫️ Marco Silvestri Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük’te ✍🏼— Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) June 25, 2026
Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan kulübümüz, İtalya Serie A ekibi Cremonese’den kaleci Marco Silvestri ile anlaşma sağladı.
Büyük bir deneyime sahip olan yıldız kaleci; Hellas Verona, Udinese, Sampdoria ve… pic.twitter.com/HKmbNj1Juh
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