Marco Silvestri saluta definitivamente il calcio italiano e riparte con grande entusiasmo dalla Turchia. Dopo la deludente retrocessione della Cremonese in Serie B, il portiere classe 1991 lascia il club grigiorosso per iniziare un nuovo capitolo della sua carriera professionale. L'estremo difensore fa le valigie e si trasferisce ufficialmente al Karagümrük, società che milita attualmente nella Serie B turca. Il giocatore cerca immediato riscatto e sceglie un palcoscenico totalmente inedito per difendere i pali con la sua proverbiale grinta. Questa mossa di mercato chiude l'esperienza a Cremona e apre le porte del calcio orientale per l'esperto numero uno azzurro.

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La situazione del nuovo club turco

L'ex portiereapproda in un club in cerca di un forte e deciso rilancio sportivo. Il, infatti, proviene da una stagione estremamente complicata all'interno della. La compagine turca ha chiuso l'ultimo torneo al diciottesimo posto in, incappando in una cocente e dolorosanella seconda divisione nazionale. La dirigenza affida quindi la porta aper blindare la retroguardia e puntare a un rapido ritorno nella massima serie. Il portiere porta con sé un bagaglio di enorme, un elemento fondamentale per guidare la squadra in un campionato ostico e imprevedibile come quello cadetto.

CREMONA, ITALIA - 25 OTTOBRE: Marco Silvestri dei gesti della US Cremonese durante la partita di Serie A tra US Cremonese e Atalanta BC allo Stadio Giovanni Zini il 25 ottobre 2025 a Cremona, Italia. (Foto di Emmanuele Ciancaglini/Getty Images)

Il compagno italiano e i precedenti all'estero

🔴⚫️ Marco Silvestri Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük’te ✍🏼



Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan kulübümüz, İtalya Serie A ekibi Cremonese’den kaleci Marco Silvestri ile anlaşma sağladı.

Büyük bir deneyime sahip olan yıldız kaleci; Hellas Verona, Udinese, Sampdoria ve… pic.twitter.com/HKmbNj1Juh — Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) June 25, 2026

Nel suo nuovo spogliatoio aincrocia il percorso di un altro volto noto del calcio tricolore. Al, infatti, il neo acquisto trova Daniele, ex fantasista dellogià presente in rosa dallo scorso mese di gennaio. La presenza del connazionale faciliterà sicuramente l'inserimento del portiere nel nuovo contesto tattico e culturale. Per l'estremo difensore italiano questa firma rappresenta la seconda grande esperienzaoltre i confini nazionali. Nel 2014, infatti,ha difeso i colori del glorioso, affrontando la meravigliosa e intensa atmosfera del calcio d'Oltremanica.

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