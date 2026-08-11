Il calciomercato del Milan entra nella sua fase più calda e decisiva, con la dirigenza chiamata a completare la rosa prima del fischio d'inizio della nuova stagione. Nonostante le operazioni già portate a termine, il quadro tattico tracciato dall'editoriale evidenzia come lo scacchiere a disposizione di Rúben Amorim necessiti ancora di alcuni innesti chiave in settori strategici del campo, fondamentali per garantire il giusto equilibrio tra fase difensiva e sviluppo della manovra.

La sensazione è che per compiere il definitivo salto di qualità servano profili specifici in mezzo al campo e sulla trequarti, capaci di dare geometrie, sostanza e maggiore imprevedibilità negli ultimi metri. Le ultime settimane di trattative diventeranno quindi uno snodo cruciale per la società: regalare al tecnico portoghese le tessere mancanti significa evitare adattamenti di emergenza e presentarsi ai blocchi di partenza con un organico davvero completo e competitivo. <<< CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>>