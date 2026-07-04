Juan Jesus chiude ufficialmente la sua avventura con il Napoli dopo 5 stagioni, lasciando il club da svincolato e con un bilancio estremamente positivo, con 130 presenze tra tutte le competizioni e soprattutto una Supercoppa Italiana e due Scudetti conquistati. Ora per Juan Jesus si apre una nuova fase della carriera, con la volontà di continuare a giocare ad alti livelli e mettere a disposizione la propria esperienza maturata tra Brasile e Serie A, con il Napoli che lo saluta come un uomo spogliatoio affidabile e parte integrante di un ciclo vincente.

La commovente lettera di Juan Jesus

Nel suo messaggio d’addio pubblicato in prima pagina nel giornale, il centrale ha ripercorso la sua evoluzione personale ricordando comee come, invece, abbia lasciato il club dadopo aver vinto dove non si vinceva da tantissimo tempo.

NAPOLI, ITALIA - 23 MAGGIO: Juan Jesus del Napoli con il trofeo del titolo dello Scudetto della Serie A TIM dopo la vittoria della sua squadra nella partita di Serie A tra Napoli e Cagliari allo Stadio Diego Armando Maradona il 23 maggio 2025 a Napoli, Italia. (Foto di Francesco Pecoraro/Getty Images)

Ecco la lettera pubblicata dall'ex difensore del Napoli: "Ciao Juan, come stai? Guarda, abbiamo fatto tutto: domani fai le visite e poi andiamo a Napoli". Questo era il messaggio del mio agente Roberto Calenda, verso le otto di sera del 16 agosto 2021. Dopo quel messaggio, tutto è diventato storia. Innanzitutto voglio ringraziare in modo speciale Robie, per avermi dato la possibilità di arrivare in un club importante come il Napoli dopo due anni difficili a Roma".

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"Devo ringraziare una persona molto importante nella mia carriera:. Lui è stato l’unico, insieme a Roberto Calenda,. Mi ha dato fiducia, insieme al suo staff, e la possibilità di mostrare realmente chi sono. E alla fine. Grazie Mister: sei un allenatore fantastico e una persona eccezionale. Ti sarò sempre grato per quello che mi hai insegnato come calciatore,".