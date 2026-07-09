Il Newcastle è pronto a mettere a segno un colpo importante per il futuro. Secondo quanto rivelato da Florian Plettenberg, giornalista di Sky Sport Germania, il club inglese e il Friburgo avrebbero raggiunto un accordo totale per il trasferimento di Johan Manzambi sulla base di 60 milioni di euro.

Corsa a Manzambi, sprint Newcastle e accordo oramai raggiunto

A riportare la notizia è stato lo stesso Plettenberg attraverso il proprio profilo X, dove ha parlato di un'intesa già definita tra le due società. Resterebbero soltanto gli ultimi dettagli da sistemare tra il Newcastle e il calciatore, con un contratto a lungo termine già predisposto per il giovane talento svizzero:

"Newcastle e SC Freiburg hanno raggiunto un accordo completo per il trasferimento di Johan Manzambi per 60 milioni di euro". Ha scritto Plettenberg, sottolineando come il club inglese sia ora concentrato sulla definizione degli aspetti finali dell'operazione. Manzambi, attaccante di grande prospettiva, era finito anche nel mirino dell'Aston Villa. Il club di Birmingham aveva valutato il suo acquisto dopo il grave infortunio al legamento crociato subito da Amadou Onana, ma secondo la ricostruzione dell'esperto di mercato tedesco il Newcastle sarebbe ormai nettamente favorito nella corsa al giocatore.

🚨💣 EXCLUSIVE | Newcastle and SC Freiburg have reached a full agreement over the transfer of Johan Manzambi worth €60m.



All agreed between the clubs. #NUFC are now finalising the final details of the agreement with Manzambi. Long-term contract prepared.



Aston Villa were also… pic.twitter.com/2omcWbVPwo — Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 9, 2026

L'operazione conferma la strategia dei Magpies, sempre più orientati verso investimenti importanti su giovani profili con margini di crescita. Dopo l'ingresso della nuova proprietà e il ritorno ai vertici del calcio inglese, il Newcastle continua a muoversi sul mercato con l'obiettivo di costruire una rosa competitiva nel presente e nel futuro.

Manzambi, attualmente fermo ai box per un infortunio, sarebbe però totalmente concentrato sul prossimo grande appuntamento internazionale: il Mondiale. Come riportato da Plettenberg, il giocatore non avrebbe intenzione di farsi distrarre dalle voci di mercato e starebbe lavorando per arrivare nelle migliori condizioni possibili alla competizione. Se l'affare dovesse essere completato, il trasferimento rappresenterebbe uno dei movimenti più significativi della prossima finestra di mercato e confermerebbe ancora una volta la capacità del Newcastle di anticipare la concorrenza sui talenti emergenti del panorama europeo.