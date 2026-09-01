Sembrava tutto apparecchiato per un nuovo colpo del Venezia: dopo i vari Juan Jesus, Toni Fernandez e Mazzocchi, il club lagunare era vicinissimo anche a Brooke Norton Cuffy. Poi sul traguardo, è arrivato il ribaltone, con l'Hull City che ha accelerato e si è aggiudicato l'inglese.

Norton Cuffy, lo sprint dell'Hull City

I media inglesi e italiani sono esplosi, confermando l'accordo tra ile l'per il trasferimento di, poco prima ad un passo dal: la notizia arriva dopo una giornata nella quale i lagunari sembravano in netto, ma le ultime ore di mercato riservano sempre grandi sorprese. Secondo quanto ricostruito da diversi media, i veneti avevano infatti raggiuntocon il Genoa sulla base di 14 milioni di euro, con l'inserimento nella trattativa del cartellino di, destinato a trasferirsi in rossoblù. Secondo 'Sky Sport', l'operazione si trovava in uno stato, sottolineando però che mancava ancora l'ultimodel giocatore.

Sembra essere stato proprio questo il passaggio decisivo: l'Hull City, che seguiva da tempo il calciatore, ha sfruttato le ultime ore di mercato e lo spiraglio rimasto per rientrare prepotentemente nella corsa e completare il sorpasso ai danni del Venezia. Gli inglesi, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, hanno chiuso per Norton Cuffy sulla base di 14 milioni di euro complessivi.

GENOVA, ITALIA - 16 AGOSTO: Brooke Norton Cuffy del Genoa guarda durante la partita di Coppa Italia tra Genoa CFC e Ascoli Calcio allo Stadio Luigi Ferraris il 16 agosto 2026 a Genova, Italia. (Foto di Simone Arveda/Getty Images)

Venezia, una beffa sul più bello