Brooke Norton-Cuffy lascia il Genoa, ma anche l'Italia! Il terzino sembrava destinato al Venezia, ma l'Hull City ha accelerato e ha ribaltato la trattativa
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Sembrava tutto apparecchiato per un nuovo colpo del Venezia: dopo i vari Juan Jesus, Toni Fernandez e Mazzocchi, il club lagunare era vicinissimo anche a Brooke Norton Cuffy. Poi sul traguardo, è arrivato il ribaltone, con l'Hull City che ha accelerato e si è aggiudicato l'inglese.
Norton Cuffy, lo sprint dell'Hull CityI media inglesi e italiani sono esplosi, confermando l'accordo tra il Genoa e l'Hull City per il trasferimento di Norton Cuffy, poco prima ad un passo dal Venezia: la notizia arriva dopo una giornata nella quale i lagunari sembravano in netto vantaggio, ma le ultime ore di mercato riservano sempre grandi sorprese. Secondo quanto ricostruito da diversi media, i veneti avevano infatti raggiunto un'intesa con il Genoa sulla base di 14 milioni di euro, con l'inserimento nella trattativa del cartellino di Richie Sagrado, destinato a trasferirsi in rossoblù. Secondo 'Sky Sport', l'operazione si trovava in uno stato avanzato, sottolineando però che mancava ancora l'ultimo via libera del giocatore.
Sembra essere stato proprio questo il passaggio decisivo: l'Hull City, che seguiva da tempo il calciatore, ha sfruttato le ultime ore di mercato e lo spiraglio rimasto per rientrare prepotentemente nella corsa e completare il sorpasso ai danni del Venezia. Gli inglesi, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, hanno chiuso per Norton Cuffy sulla base di 14 milioni di euro complessivi.
Venezia, una beffa sul più belloPer i lagunari si tratta di una vera beffa di mercato. Il club di Stroppa aveva praticamente costruito l'operazione, individuando in Norton Cuffy il rinforzo ideale per esperienza in Serie A e prospettiva per la fascia destra: l'accordo con il Genoa sembrava indirizzare il classe 2004 verso la laguna, una nuova avventura italiana e in una piazza ambiziosa come quella veneziana, ma la trattativa non era ancora definitivamente chiusa, con i pensieri del giocatore forse rivolti concretamente verso un ritorno in Inghilterra, dove è nato e cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell'Arsenal, da cui il Genoa l'ha scovato e prelevato nell'estate del 2024 dopo un grande lavoro di scouting. Il futuro di Norton Cuffy, perciò, sarà di nuovo in patria, dove calcherà i primi passi ufficiali in Premier League e dove, un giorno, affronterà il suo passato con un'altra casacca.
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