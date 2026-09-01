Brooke Norton-Cuffy lascia il Genoa, ma anche l'Italia! Il terzino sembrava destinato al Venezia, ma l'Hull City ha accelerato e ha ribaltato la trattativa

Alex Bianchi
Juventus v Parma Calcio - Serie A 2026/27

Juventus, tutti pazzi per Vicario: super prestazione e complimenti dei tifosi

Sembrava tutto apparecchiato per un nuovo colpo del Venezia: dopo i vari Juan Jesus, Toni Fernandez e Mazzocchi, il club lagunare era vicinissimo anche a Brooke Norton Cuffy. Poi sul traguardo, è arrivato il ribaltone, con l'Hull City che ha accelerato e si è aggiudicato l'inglese.

Norton Cuffy, lo sprint dell'Hull City

I media inglesi e italiani sono esplosi, confermando l'accordo tra il Genoa e l'Hull City per il trasferimento di Norton Cuffy, poco prima ad un passo dal Venezia: la notizia arriva dopo una giornata nella quale i lagunari sembravano in netto vantaggio, ma le ultime ore di mercato riservano sempre grandi sorprese. Secondo quanto ricostruito da diversi media, i veneti avevano infatti raggiunto un'intesa con il Genoa sulla base di 14 milioni di euro, con l'inserimento nella trattativa del cartellino di Richie Sagrado, destinato a trasferirsi in rossoblù. Secondo 'Sky Sport', l'operazione si trovava in uno stato avanzato, sottolineando però che mancava ancora l'ultimo via libera del giocatore.
Genoa CFC v SSC Napoli - Serie A

Sembra essere stato proprio questo il passaggio decisivo: l'Hull City, che seguiva da tempo il calciatore, ha sfruttato le ultime ore di mercato e lo spiraglio rimasto per rientrare prepotentemente nella corsa e completare il sorpasso ai danni del Venezia. Gli inglesi, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, hanno chiuso per Norton Cuffy sulla base di 14 milioni di euro complessivi.

Genoa CFC v Ascoli Calcio - Coppa Italia
GENOVA, ITALIA - 16 AGOSTO: Brooke Norton Cuffy del Genoa guarda durante la partita di Coppa Italia tra Genoa CFC e Ascoli Calcio allo Stadio Luigi Ferraris il 16 agosto 2026 a Genova, Italia. (Foto di Simone Arveda/Getty Images)

Venezia, una beffa sul più bello

Per i lagunari si tratta di una vera beffa di mercato. Il club di Stroppa aveva praticamente costruito l'operazione, individuando in Norton Cuffy il rinforzo ideale per esperienza in Serie A e prospettiva per la fascia destra: l'accordo con il Genoa sembrava indirizzare il classe 2004 verso la laguna, una nuova avventura italiana e in una piazza ambiziosa come quella veneziana, ma la trattativa non era ancora definitivamente chiusa, con i pensieri del giocatore forse rivolti concretamente verso un ritorno in Inghilterra, dove è nato e cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell'Arsenal, da cui il Genoa l'ha scovato e prelevato nell'estate del 2024 dopo un grande lavoro di scouting. Il futuro di Norton Cuffy, perciò, sarà di nuovo in patria, dove calcherà i primi passi ufficiali in Premier League e dove, un giorno, affronterà il suo passato con un'altra casacca.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti