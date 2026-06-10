Il Nottingham Forest ha concluso una stagione parecchio complicata e sta già iniziando a pianificare la prossima. I biancorossi infatti, dopo una strepitosa annata 2024-25 conclusa al settimo posto, hanno avuto un '25-'26 altalenante, con lo spettro della retrocessione presente per la maggior parte del campionato. L'addio precoce di Nuno Espirito Santo, artefice del capolavoro passato, ha costretto Marinakis a virare prima su Ange Postecoglou, durato 4 partite e poi sull'usato sicuro Sean Dyche.

Con il tecnico inglese la situazione non è troppo migliorata e così, dalla 27esima giornata è arrivato il quarto cambio di panchina. Vitor Pereira, ex Wolves, ha prima portato il Forest in semifinale di Europa League, sconfitti poi dall'Aston Villa e in seguito ha salvato la squadra. 6 risultati utili che hanno contribuito a posizionare il Nottingham al sedicesimo posto. Nella giornata di oggi, Pereira e la dirigenza hanno già deciso qualche nome da tagliare per preparare la prossima stagione.

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Lucca saluta il Nottingham Forest

NOTTINGHAM, INGHILTERRA - 6 MAGGIO: Lorenzo Lucca del Nottingham Forest gesticola durante la sessione di allenamento il giorno prima della semifinale di ritorno di UEFA Europa League 2025/26 presso la Nigel Doughty Academy il 6 maggio 2026 a Nottingham, Inghilterra. (Foto di Naomi Baker/Getty Images)

Il club di Premier League ha così comunicato la lista dei calciatori confermati in vista del prossimo campionato. Come il Manchester United oggi, anche il Forest ha fatto emergere l'assenza di 4 elementi della rosa. In primis lasceranno 2 portieri su 4. Angus Gunn e Stefan Ortega salutano il club in quanto non è stato rinnovato il contratto. Lo scozzese avrà l'occasione per mettersi in mostra durante il Mondiale, essendo il numero 1 della Scozia. L'ex City invece, arrivato a febbraio, ha fornito delle buone prestazioni in EL, vincendo anche il premio di MVP contro il Porto, nella gara di andata.

Nottingham Forest’s retained list for the Men’s First Team has been confirmed. 👇 — Nottingham Forest (@NFFC) June 10, 2026

Anche Willy Boly non ha prolungato il proprio contratto e dopo 47 presenze in tre anni saluterà anche lui il City Ground. L'ultimo elemento fuori dai piani è proprio l'italiano Lorenzo Lucca, che non farà parte della rosa futura del Nottingham Forest. L'italiano era giunto in inverno con un prestito con diritto, ma dopo 1 rete contro il Leeds in febbraio, è sparito dalle rotazioni. Con l'arrivo di Max Allegri in panchina, il suo futuro col Napoli è ancora tutto da scrivere.

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