L'Al-Shamal, squadra che milita nella Qatar Stars League, sta per accogliere un giocatore che porterà alla rosa tanta esperienza internazionale e si tratta di Riyad Mahrez. Nelle ultime ore, infatti, le parti hanno trovato l'accordo che permetterà all'ex capitano della Nazionale Algerina di iniziare una nuova avventura della sua carriera agonistica. Ad inizio luglio, il classe 1991 era rimasto senza squadra a causa della scadenza del contratto con l'Al-Ahli, club che milita nella Saudi Pro League dove si è trasferito nel 2023 al termine delle sue cinque stagioni con la maglia del Manchester City con cui ha vinto diversi titoli nazionali e la Champions League battendo l'Inter in finale.

Mahrez giocherà per i qatarioti dell'Al-Shamal

Nelle ultime ore, il sito algerino DZFoot prima e Fabrizio Romano poi hanno riportato la notizia della nuova esperienza che l'attaccante 35enne sta per intraprendere. L'ex calciatore del, con cui ha vinto lanella stagionesosterrà lecon la sua nuova squadra tra lunedì e martedì e, successivamente, firmerà unnel quale è presente l'opzione diper un'altra annata. Dopo aver giocato in Francia col, in Inghilterra con Foxes prima e Citizens poi e, fino a luglio, in Arabia Saudita con l'Al-Ahli dove avuto come compagni di squadraed i due ex, Mahrez sta per trasferirsi in Qatar.

Riyadh, Arabia Saudita - 29 aprile 2026: Riyad Mahrez dell'Al-Ahli durante la partita di Saudi Pro League tra Al-Nassr ed Al-Ahli all'Al-Awwal Park. (Foto di Abdullah Ahmed/Getty Images)

La scorsa stagione, l'Al-Shamal ha terminato il campionato al secondo posto con soli cinque punti di differenza dall'Al-Sadd che aveva come allenatore Roberto Mancini, attuale commissario tecnico della Nazionale Italiana. Adesso, quella che sarà la nuova squadra di Mahrez si trova al terzo posto della Qatar Stars League avendo collezionato otto punti nelle prime quattro giornate. Tra l'altro, nel club qatariota giocano due vecchie conoscenze del campionato italiano come Pablo Mari, ex Monza e Fiorentina, e Jeison Murillo, il quale ha vestito le maglie di Inter e Sampdoria.