L'ex Manchester City andrà a giocare nel campionato qatariota
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L'Al-Shamal, squadra che milita nella Qatar Stars League, sta per accogliere un giocatore che porterà alla rosa tanta esperienza internazionale e si tratta di Riyad Mahrez. Nelle ultime ore, infatti, le parti hanno trovato l'accordo che permetterà all'ex capitano della Nazionale Algerina di iniziare una nuova avventura della sua carriera agonistica. Ad inizio luglio, il classe 1991 era rimasto senza squadra a causa della scadenza del contratto con l'Al-Ahli, club che milita nella Saudi Pro League dove si è trasferito nel 2023 al termine delle sue cinque stagioni con la maglia del Manchester City con cui ha vinto diversi titoli nazionali e la Champions League battendo l'Inter in finale.
Mahrez giocherà per i qatarioti dell'Al-ShamalNelle ultime ore, il sito algerino DZFoot prima e Fabrizio Romano poi hanno riportato la notizia della nuova esperienza che l'attaccante 35enne sta per intraprendere. L'ex calciatore del Leicester City, con cui ha vinto la Premier League nella stagione 2015/2016, sosterrà le visite mediche con la sua nuova squadra tra lunedì e martedì e, successivamente, firmerà un contratto stagionale nel quale è presente l'opzione di rinnovo per un'altra annata. Dopo aver giocato in Francia col Le Havre, in Inghilterra con Foxes prima e Citizens poi e, fino a luglio, in Arabia Saudita con l'Al-Ahli dove avuto come compagni di squadra Roberto Firmino, Edouard Mendy ed i due ex Serie A Roger Ibanez e Merih Demiral, Mahrez sta per trasferirsi in Qatar.
La scorsa stagione, l'Al-Shamal ha terminato il campionato al secondo posto con soli cinque punti di differenza dall'Al-Sadd che aveva come allenatore Roberto Mancini, attuale commissario tecnico della Nazionale Italiana. Adesso, quella che sarà la nuova squadra di Mahrez si trova al terzo posto della Qatar Stars League avendo collezionato otto punti nelle prime quattro giornate. Tra l'altro, nel club qatariota giocano due vecchie conoscenze del campionato italiano come Pablo Mari, ex Monza e Fiorentina, e Jeison Murillo, il quale ha vestito le maglie di Inter e Sampdoria.
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