Così com'è avvenuto in quella terminata circa un mese fa, anche per la prossima stagione André Onana giocherà con il Trabzonspor. Durante il calciomercato della scorsa annata, infatti, il Manchester United ha deciso di cedere il classe 1996 a titolo temporaneo al club di Trebisonda. Dopo una buonissima prima stagione terminata con la vittoria nella Coppa di Turchia, la Tempesta del Mar Nero ha voluto confermare il portiere camerunense stipulando un altro accordo di prestito con i Red Devils.

Onana resterà al Trabzonspor per un'altra stagione

Nel, il Manchester United ha speso benbonus compresi per il portiere reduce dall'unica e positiva stagione con l' Inter . Tuttavia, l'estremo difensore che ha compiuto 30 anni nel mese di aprile ha vissuto due annate molto difficili in Inghilterra a causa di diversi errori in partita ed alla situazione della squadra a livello nazionale. L'unico successo raggiunto coi Red Devils è stata la vittoria dellanella stagione. Nel mese di settembre dello scorso anno, gli inglesi hanno deciso di cedere l'ex Inter in prestito al Trabzonspor, club che milita nella massima divisione in Turchia.

Manchester, Inghilterra - 20 aprile 2025: André Onana del Manchester United durante la partita di Premier League tra Manchester United e Wolverhampton Wanderers all'Old Trafford. (Foto di Matt McNulty/Getty Images)

Con la sua nuova squadra, Onana ha avuto modo di riprendersi. Il camerunense, alla sua prima esperienza nel campionato turco, diverse volte è risultato anche decisivo e ha chiuso la stagione con la vittoria della coppa nazionale. Tra l'altro, nella finale disputata contro il Samsunspor, ha parato ben tre tiri dagli undici metri durante la lotteria dei calci di rigore e ciò ha permesso alla sua squadra di vincere la competizione sei anni dopo l'ultima volta.

🚨🇹🇷 BREAKING: André Onana to Trabzonspor, here we go! 🫱🏻‍🫲🏿



New loan deal verbally agreed as Onana is not part of #MUFC plan for next season and Trabzon are ready to re-sign him.



Trabzonspor to pay loan fee to United as details being sorted then done, as @yagosabuncuoglu reports. pic.twitter.com/pbNDIdDwSs — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 25, 2026

Anche per la stagione che verrà, il Trabzonspor ha deciso di affidarsi nuovamente al camerunense. Infatti, il noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha riportato sul proprio profilo X che Onana giocherà in Turchia per un altro anno ed il prestito terminerà alla fine del mese di giugno del 2027.