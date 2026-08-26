Il Benfica ha finalmente il suo nuovo centrocampista. Il club portoghese ufficializza l'arrivo del centrocampista classe 1995 direttamente dal Bayern Monaco per 14 milioni più 5 di bonus. Un trasferimento importante per la squadra lusitana, che aggiunge esperienza e qualità al proprio centrocampo. L'ex Sporting Lisbona firmerà un contratto che lo legherà al Club fino al 2030, con una clausola rescissoria fissata a 50 milioni di euro. Di seguito il comunicato del club.

Il comunicato del Club

Palinha si è trasferito al Bayern Monaco nell'estate del 2024 per una cifra vicina aidi euro. Nel suo percorso in Germania, ha collezionatopresenze conquistando. Dopo aver trascorso un anno complicato con i bavaresi, la società ha deciso di mandarlo in prestito al

LONDRA, INGHILTERRA – 24 MAGGIO: João Palhinha del Tottenham Hotspur festeggia dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita di Premier League tra Tottenham Hotspur ed Everton al Tottenham Hotspur Stadium, il 24 maggio 2026 a Londra, in Inghilterra.(Photo by Richard Heathcote/Getty Images)

Il Benfica ha ufficializzato l'acquisto di Palinha tramite un comunicato. La società portoghese ha confermato sia l'accordo con il giocatore sia quello con il Bayern Monaco, specificando anche le cifre dei bonus e la clausola prevista nell'accordo: "Il Benfica informa di aver raggiunto un accordo con il Bayern Monaco per l'acquisizione della totalità dei diritti del giocatore Joao Palinha, per un importo di 14 milioni di euro, al quale potrà aggiungersi fino a un valore massimo di 5 milioni di euro, pagato in funzione di obiettivi prestabiliti".

Inoltre la società lusitana ha specificato la durata del contratto del giocatore: "Il Benfica ha stipulato un contratto di lavoro sportivo con il suddetto giocatore, valido fino al 30 Giugno 2030, che include una clausola rescissoria del valore di 50 milioni di euro".

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Dall'affare sfumato all'arrivo al Benfica: le parole di Palinha

Durante un'intervista rilasciata ai microfoni ufficiali del club portoghese, Palinha ha raccontato le motivazioni che lo hanno spinto a firmare con il Club. Inoltre, il centrocampista ha ricordato un piccolo annedoto sul passato: il portoghese aveva già avuto contatti con il Benfica da ragazzino, ma non riuscì a ottenere un posto nella squadra: "Quello che è successo in passaato non mi interessa.Non vedo l'ora di iniziare questa mia nuova avventura, è speciale tornarci dopo tanti anni".

Palinha ha ricordato con riconoscenza tutti i club in cui ha militato, a partire dai rivali storici dello Sporting Lisbona, dove ha potuto far conoscere a tutto il mondo le sue qualità:"Sarò per sempre grato a tutte le squadre in cui ho giocato. Le esperienze mi hanno aiutato a crescere tanto sia come giocatore che come uomo, ho enorme rispetto per tutte le società e anche grazie a loro se si conosce il mio talento".

MONACO, GERMANIA – 8 GIUGNO: João Palhinha del Portogallo festeggia con il trofeo della UEFA Nations League dopo la vittoria della sua squadra nella finale di UEFA Nations League 2025 contro la Spagna, disputata alla Munich Football Arena l’8 giugno 2025 a Monaco, in Germania. (Photo by Lars Baron/Getty Images)

Infine, il portoghese ha voluto mostrare tutta la sua gratitudine nei confronti del Benfica: "Ad essere sincero non mi aspettavo di poter tornare in Portogallo, io e mia moglie sappiamo a cosa abbiamo rinunciato per tornare in patria. Adesso voglio dare il mio contributo a questa squadra fatta già di grandi campioni. Voglio lasciarmi alle spalle il passato e concentrarmi sono su questa avventura. Non vedo l'ora di poter cominciare a giocare. Ci saranno momenti brutti, ma bisogna sempre mantenere la calma e continuare a lavorare".