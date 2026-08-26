Lucas Cunha, figlio dell'ex stella della nazionale portoghese Nani, ha festeggiato ufficialmente la firma del suo contratto con lo Sporting Lisbona. Per il giovanissimo talento si tratta di un passaggio fondamentale per la propria crescita calcistica, con la possibilità concreta di ripercorrere le orme del padre proprio nel club che lo ha lanciato nel grande calcio.

L'annuncio ufficiale è arrivato direttamente sui canali social nel corso della giornata: il giovane talento muove così i primi passi ufficiali della sua carriera in Portogallo. Lo Sporting Lisbona ha dimostrato di apprezzare notevolmente le qualità del ragazzo, formalizzando l'accordo durante un momento speciale a cui ha presenziato la famiglia al completo, con papà Nani al suo fianco al momento della firma.

Il successo di Lucas festeggiato con la famiglia

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Una carriera iniziata dalle giovanili della Cristiano Ronaldo Academy che arriva allo Sporting Lisbona

A testimoniare la grande emozione per questo traguardo,Nonostante la giovanissima età, la carriera di Lucas Cunha ha già toccato tappe di grande rilievo nel panorama calcistico giovanile. Il giovane esterno e centrocampista, facendosi notare dagli osservatori del club di Lisbona già nel 2023.

LISBONA, PORTOGALLO - 1 NOVEMBRE: Nani del CF Estrela da Amadora in azione con Geovany Quenda dello Sporting CP durante la partita di Liga Portugal Betclic tra Sporting CP e CF Estrela da Amadora allo Stadio José Alvalade, il 1° novembre 2024 a Lisbona, Portogallo. (Foto di Gualter Fatia/Getty Images)

Successivamente, nella scorsa stagione, Lucas ha proseguito il proprio percorso di crescita nella Nani Football Academy, mettendosi in mostra anche sotto età nelle categorie Under 14 e Under 15. Ora il ritorno ufficiale allo Sporting, un'ambiente che conosce bene e dove ritroverà una forte tradizione di famiglia, condivisa anche con il cugino diciassettenne Leonardo Varela, già protagonista nella squadra B dei Leões.