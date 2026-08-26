Il figlio d'arte ufficializza l'accordo con il club di Lisbona tra l'emozione della famiglia
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Lucas Cunha, figlio dell'ex stella della nazionale portoghese Nani, ha festeggiato ufficialmente la firma del suo contratto con lo Sporting Lisbona. Per il giovanissimo talento si tratta di un passaggio fondamentale per la propria crescita calcistica, con la possibilità concreta di ripercorrere le orme del padre proprio nel club che lo ha lanciato nel grande calcio.
L'annuncio ufficiale è arrivato direttamente sui canali social nel corso della giornata: il giovane talento muove così i primi passi ufficiali della sua carriera in Portogallo. Lo Sporting Lisbona ha dimostrato di apprezzare notevolmente le qualità del ragazzo, formalizzando l'accordo durante un momento speciale a cui ha presenziato la famiglia al completo, con papà Nani al suo fianco al momento della firma.
Il successo di Lucas festeggiato con la famigliaA testimoniare la grande emozione per questo traguardo, l'ex ala biancoverde ha condiviso parole toccanti dedicatagli sui social: "Una nuova avventura, in una casa che conosci bene! Ma ora un po' più seria e più reale. Posso solo dirti: divertiti e fai del tuo meglio, il resto lo lasciamo nelle mani di Dio. Che ti accompagni e ti guidi in ogni passo del cammino, fino ai quattro angoli del mondo. Che tu sia felice e benedetto, qualunque cosa tu diventi, noi saremo sempre qui a sostenerti. Papà ti vuole bene".
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Una carriera iniziata dalle giovanili della Cristiano Ronaldo Academy che arriva allo Sporting LisbonaNonostante la giovanissima età, la carriera di Lucas Cunha ha già toccato tappe di grande rilievo nel panorama calcistico giovanile. Il giovane esterno e centrocampista ha mosso i primi passi importanti all'interno della Cristiano Ronaldo Academy, facendosi notare dagli osservatori del club di Lisbona già nel 2023.
Successivamente, nella scorsa stagione, Lucas ha proseguito il proprio percorso di crescita nella Nani Football Academy, mettendosi in mostra anche sotto età nelle categorie Under 14 e Under 15. Ora il ritorno ufficiale allo Sporting, un'ambiente che conosce bene e dove ritroverà una forte tradizione di famiglia, condivisa anche con il cugino diciassettenne Leonardo Varela, già protagonista nella squadra B dei Leões.
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