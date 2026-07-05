Stefan De Vrij si prepara a cominciare la sua avventura con la maglia del Panathinaikos. Il classe '92 ha negli ultimi giorni firmato con il club greco un contratto fino al 2029 dopo aver passato le ultime 8 stagioni con l'Inter. Firmando con il club del Trifoglio, inoltre, l'olandese chiude così un'esperienza in Serie A durata ben 12 anni dato che prima di vestire la maglia neroazzurra aveva giocato per la Lazio dal 2014 al 2018.

Panathinaikos, la nuova sfida per De Vrij: "Questo club non vince da molto. Stanno lavorando ad un progetto più che valido"

Dopo 12 anni in Italia, Stefan De Vrij è tornato a giocare all'estero. L'ormai ex difensore dell'Inter è infatti da poco un nuovo giocatore del. Rimasto svincolato dal club neroazzurro, l'olandese ha ricevuto offerte da diversi club ma alla fine a spuntarla è stato il Trifoglio con il quale ha firmato un contratto triennale. Nelle ultime ore, inoltre, il 34 enne ha preso parte alla sua prima conferenza da giocatore Verde dove ha iniziato spiegando il motivo che lo ha spinto a volare in Grecia.

"Ho scoperto questo club storico, che non vince da molto. Stanno lavorando a un progetto valido e hanno preso la strada giusta con un allenatore giovane e moderno e questo mi ha attratto". Una nuova avventura cominciata anche per pura coincidenza: "Ero in vacanza ad Atente, un posto fantastico. Ha avuto un ruolo quella vacanza? Sì, diciamo che è stata una coincidenza", ha detto a ESPN.

MILANO, ITALIA - 17 MAGGIO: Stefan De Vrij di FC Internazionale celebra il 21° trofeo scudetto durante la festa di FC Internazionale alla Terrazza Duomo 21 il 17 maggio 2026 a Milano, Italia. (Foto di Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

Come accennato, De Vrij arriva da ben 8 stagioni con la maglia dell'Inter dove ha collezionato 296 presenze e 13. Con la maglia del Biscione, inoltre, ha vinto 3 Supercoppe Italiane, 3 scudetti e 3 Coppe Italia. Tuttavia, l'ultima stagione non è stata entusiasmante nonostante il Double. L'olande, infatti, è sceso in campo solo 17 volte: "Avevo il contratto in scadenza e volevo tornare a essere un giocatore importante da qualche parte. Purtroppo l'anno scorso non ho giocato molto all'Inter". Il debutto con il club greco potrebbe arrivare il 23 luglio, quando la squadra di Jacob Neestrup sarà impegnata nel secondo turno di qualificazione alla Conference League contro gli ungheresi del Paksi.