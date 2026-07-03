Orlando Gill è il giocatore del momento. L'estremo difensore del Paraguay, grande protagonista nella sfida contro la Germania, ha attirato in un colpo l'attenzione di diversi club europei. La prestazione contro la squadra di Julian Nagelsamann è stata la definitiva consacrazione per il "portiere muto" (perché in campo parla poco) e adesso il San Lorenzo, la squadra in cui milita, dovrà cercare di trattenerlo.

Tutti voglio Gill: il procuratore fa il punto della situazione

🚨 He was broke. His wife and newborn son nearly died. Today, Orlando Gill is Paraguay's World Cup hero. 🇵🇾



His story is one of the most incredible in football.



In 2022, Gill's wife, Melissa, suffered a cardiac arrest while giving birth to their son, Lautaro Daniel. Doctors… pic.twitter.com/37sJaIiOPe — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) July 2, 2026

Per molti giocatore ilpuò rappresentare il definitivo salto di qualità. Il momento in cui può dimostrare a tutti il motivo per cui stai giocando il torneo più importante del panorama calcistico. Ebbene, questo discorso vale certamente per Orlando. Il portiere del Paraguay si è fatto definitivamente conoscere dopo l'eroica prestazione nei sedicesimi contro la, dove ha neutralizzato due rigori. Da quel momento, la sua carriera è completamente cambiata.

Il 26 enne, infatti, si è guadagnato l'attenzione di diversi club europei. Anche in Serie A si parla molto di lui tanto che già squadra come Torino, Fiorentina e Lazio hanno iniziato a monitorarlo. Per il suo cartellino, il San Lorenzo chiede non meno di 7 milioni, almeno prima dell'inizio del Mondiale. Adesso certamente il prezzo è destinato a salire. C'è da dire che il club ha bisogno di liquidità e che il contratto del para-rigori è valido solamente fino al 2027.

LENS, FRANCE - MARCH 31: Orlando Gill of Paraguay gestures during the international friendly match between Morocco and Paraguay at Stade Bollaert-Delelis on March 31, 2026 in Lens, France. (Photo by Franco Arland/Getty Images)

Lo stesso club argentino ha confermato che più di qualche club si è mosso per l'estremo difensore: "Abbiamo ricevuto chiamate da vari intermediari e andremo ad analizzare quale sarà la soluzione migliore per il giocatore e per il nostro club. Anche club importanti dall'Inghilterra ci hanno contattato". Sulla situazione è intervenuto anche il procuratore del classe 2000: "Vari club ci hanno contattato per conoscere la sua situazione. Ed è vero che dall'Italia è sorto abbastanza interesse da diverse squadre. Valuteremo le offerte. Se gli piacerebbe la Serie A? Certamente". La caccia è aperta.