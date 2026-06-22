Dopo 14 anni passati al Barcellona, conditi da tanti gol e ben 2 palloni d'oro, Alexia Putellas dirà addio. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il conto alla rovescia per conoscere il suo futuro entra nella fase decisiva. L'ex capitana blaugrana deve risolvere la sua situazione questa stessa settimana.

La NWSL fa pressione per chiudere l'operazione il prima possibile. Il campionato nordamericano, infatti, impone scadenze imminenti. Le squadre iniziano la pre-stagione tra il 4 e il 7 luglio e il torneo comincia il 16 luglio. Il Boston Legacy FC e il Gotham FC guidano la corsa e pretendono una risposta immediata dalla campionessa.

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Le sirene inglesi e i tempi della decisione

, nel frattempo, osserva la situazione e mantiene sul tavolo due succulente offerte. Ilguida le preferenze londinesi, ma un altro club della capitale inglese tenta il clamoroso colpo a sorpresa. La campionessa si gode attualmente le, ma sa perfettamente di non poterulteriormente la scelta. Il suo futuro, considerando i tempi imposti daisportivi, troverà una risoluzione decisiva nel giro di pochissimi giorni.

MAIORCA, SPAGNA - 5 GIUGNO: Alexia Putellas della Spagna osserva la partita di qualificazione alla Coppa del Mondo femminile FIFA 2027 tra Spagna e Inghilterra allo Stadio di Son Moix il 5 giugno 2026 a Maiorca, Spagna. (Foto di Rafa Babot/Getty Images)

Il dilemma tra media e famiglia

La catalana, ormai una vera leggenda delgrazie a una traiettoria storica, valuta attentamente diversi fattori. L'offerta americana seduce fortemente la. Glile offrono la possibilità di consolidare il suo status di figuradi primo livello e di competere in una delle leghe più esigenti edel mondo. Un'avventura dall'altra parte, tuttavia, la allontanerebbe drasticamente dal suo ambiente più. La distanza colpirebbe soprattutto suae sua, con le quali la giocatrice mantiene una relazione incredibilmente stretta.

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