Alexia Putellas valuta le ricche offerte della NWSL e del London City. La spagnola deciderà a giorni tra la carriera negli USA e l'affetto della famiglia
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Dopo 14 anni passati al Barcellona, conditi da tanti gol e ben 2 palloni d'oro, Alexia Putellas dirà addio. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il conto alla rovescia per conoscere il suo futuro entra nella fase decisiva. L'ex capitana blaugrana deve risolvere la sua situazione questa stessa settimana.
La NWSL fa pressione per chiudere l'operazione il prima possibile. Il campionato nordamericano, infatti, impone scadenze imminenti. Le squadre iniziano la pre-stagione tra il 4 e il 7 luglio e il torneo comincia il 16 luglio. Il Boston Legacy FC e il Gotham FC guidano la corsa e pretendono una risposta immediata dalla campionessa.
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Le sirene inglesi e i tempi della decisioneL'Inghilterra, nel frattempo, osserva la situazione e mantiene sul tavolo due succulente offerte. Il London City Lionesses guida le preferenze londinesi, ma un altro club della capitale inglese tenta il clamoroso colpo a sorpresa. La campionessa si gode attualmente le vacanze, ma sa perfettamente di non poter ritardare ulteriormente la scelta. Il suo futuro, considerando i tempi imposti dai calendari sportivi, troverà una risoluzione decisiva nel giro di pochissimi giorni.
Il dilemma tra media e famigliaLa catalana, ormai una vera leggenda del Barça grazie a una traiettoria storica, valuta attentamente diversi fattori. L'offerta americana seduce fortemente la fuoriclasse. Gli Stati Uniti le offrono la possibilità di consolidare il suo status di figura mediatica di primo livello e di competere in una delle leghe più esigenti e attrattive del mondo. Un'avventura dall'altra parte dell'Atlantico, tuttavia, la allontanerebbe drasticamente dal suo ambiente più intimo. La distanza colpirebbe soprattutto sua madre e sua sorella, con le quali la giocatrice mantiene una relazione incredibilmente stretta.
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