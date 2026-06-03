Marcus Rashford ha vissuto una stagione ottima con la maglia del Barcellona, eppure il suo futuro in Catalogna non è mai stato così incerto. L'investimento del club blaugrana su Anthony Gordon e la clausola in scadenza potrebbero infatti chiudere le porte del Camp Nou all'attaccante inglese, proprio in procinto di andare al Mondiale con la sua Inghilterra.

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L'acquisto di Gordon e la clausola

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Il Mondiale come variabile

L'arrivo diperdal Newcastle, ha improvvisamente affollato il reparto offensivo che Rashford sperava di occupare stabilmente. Secondo quanto riportato infatti dal quotidiano spagnolo 'Marca', l'acquisto del connazionale avrebbe reso la permanenza dell'ex United sempre più complicata, anche a livello di tempistiche, considerando lavalida fino al 15 giugno che permetterebbe al Barcellona l'acquisto diper 25 milioni di sterline, ossia attorno ai. I blaugrana non hanno infatti ancora deciso se esercitarla e, sempre secondo il quotidiano, vorrebbe piuttosto trattare al ribasso con il Manchester United, che però ha ribadito di non voler scendere a compromessi sul prezzo.Ildue giorni dopo la scadenza della clausola, Rashford e la sua Inghilterra esordiranno ale il giocatore inglese potrebbe viverlo nell'assoluta incertezza sul proprio futuro sportivo. Lo stesso Rashford ha espresso il desiderio di restare a, dove si è conquistato la stima die dei tifosi, ma il tempo stringe e la matematica del mercato potrebbe avere la meglio sulla volontà di tutti.

VILLARREAL, SPAGNA - 21 DICEMBRE 2025: Hansi Flick, allenatore del Barcellona, prepara Robert Lewandowski e Marcus Rashford come sostituti nella gara de LaLiga tra Barcellona e Villarreal all'Estadio de la Ceramica. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

Rashford è arrivato al Barcellona la scorsa estate in prestito dal Manchester United, valido fino al 30 giugno 2026 ma accompagnato da un'opzione di acquisto. L'inglese, seppur reduce da annate alla ricerca del contesto migliore, non ha di certo deluso, mettendo a segno 14 gol e 14 assist in tutte le competizioni, contribuendo alla conquista della Liga da parte del club blaugrana.

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