Mentre la squadra si prepara per la partita di domani sera contro la Lazio, la dirigenza del Genoa mette a segno un importante colpo a sorpresa in vista del futuro. Come riporta l'esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, il Grifone ha trovato l'accordo con il Santos per l'acquisto di Robson de Souza Júnior, meglio noto come Robinho jr. Stiamo parlando del figlio di Robinho, ex attaccante brasiliano che in Italia ha vestito la maglia del Milan. Il giocatore, classe 2007, arriva in prestito con diritto di riscatto.

Genoa, arriva Robinho jr: il giocatore è atterrato in Italia

🚨🔴🔵 EXCL: Genoa reach verbal agreement to sign Robinho Jr from Santos, here we go!



Deal in place for Brazilian 18 year old attacker, the son of former Real Madrid, Man City and AC Milan player will join Genoa.



Loan deal with buy option clause, player already in Italy. pic.twitter.com/4hpeUldmLc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2026

Ilriportain Italia. Ovviamente non stiamo parlando dell'ex attaccante del, ma del figlio Robson de Souza Júnior, meglio noto come Robinho jr . A confermarlo è l'esperto di calciomercato, Fabrizio, secondo il quale la trattativa si è chiusa sulla base del prestito con diritto di riscatto a favore del club ligure. La firma sul contratto arriverà nelle prossime ore, ma il giocatore è già in Italia e pronto a cominciare questa nuova avventura in

Cresciuto nel settore giovanile del Santos, negli scorsi mesi il suo profilo era stato accostato anche all'Inter. Robinho Jr gioca prevalentemente come ala sinistra. La sua caratteristica migliore è quella di saltare facilmente il diretto avversario in velocità nell'uno contro uno. Professionista dal 2024, il classe 2007 ha fatto il suo esordio in prima squadra l'anno successivo nella sfida contro il Flamengo, vinta per 1-0. Ad inizio anno ha rinnovato il contratto con le Peixe fino al 2031.

SANTOS, BRASILE - 01 NOVEMBRE: Robinho Jr del Santos guida la palla durante una partita tra Santos e Fortaleza come parte del Brasileirao 2025 allo stadio Urbano Caldeira (Vila Belmiro) il 1 novembre 2025 a Santos, Brasile. (Foto di Mauro Horita/Getty Images)

A causa della vicenda del padre, Robinho jr ha vissuto una vita molto riservata e lontano dai social. Dopo l'arresto del genitore ha ricevuto per diversi mesi supporto psicologico dal Santos. Lo scorso 3 maggio è stato protagonista di un acceso alterco con Neymar, giocatore del quale Robinho jr ha dichiarato di essere grande fan. Secondo voci, Neymar gli avrebbe dato uno schiaffo come vendetta per un dribbling subìto durante una fase di allenamento. In seguito, però, O Ney si è scusato.