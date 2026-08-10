La Roma non molla Rodrigo Mora e studia nuove soluzioni per arrivare all'intesa con il Porto: sul giocatore c'è anche il Galatasaray
La Roma si diverte con lo shooting della nuova maglia
La Roma alza il pressing per Rodrigo Mora. Il talento del Porto è diventato uno degli obiettivi più importanti del mercato giallorosso, con la dirigenza che continua a studiare formule alternative per convincere il club portoghese. La distanza economica resta, ma la trattativa sembra ancora nel vivo.
Roma, pressing continuo per Mora: le tre proposteI giallorossi stanno continuando a spingere per Mora e, dopo i primi due tentativi respinti dal Porto, hanno deciso di rilanciare con tre diverse proposte, con l'obiettivo di trovare una soluzione che permetta alla Roma di assicurasi il giovane talento e superare la concorrenza. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la prima offerta dei capitolini prevedeva un prestito oneroso da 5 milioni di euro con 45 milioni per il riscatto, ma il Porto avrebbe detto di no, respingendo anche la successiva proposta da 25 milioni più il 50% sulla futura rivendita. La dirigenza giallorossa non ha però intenzione di arrendersi, mettendo sul tavolo tre nuove formule: sempre secondo la testata, la Roma avrebbe messo sul piatto un'offerta di prestito da 7/8 milioni con il diritto di riscatto fissato tra i 42 e i 43 milioni, un'altra che prevede un pagamento dilazionato con 25 milioni subito e altri 25 il prossimo anno e, infine, una proposta molto simile a quella inviata inizialmente, ossia 25 milioni con il 50% sulla rivendita garantito al Porto.
Il punto centrale della trattativa, riporta Sky Sport, resta il valore complessivo dell'operazione. La Roma non ha intenzione di spingersi oltre i 50 milioni di euro e cerca quindi di sfruttare formule finanziarie differenti per avvicinarsi alle richieste dei portoghesi. Il margine per trovare un accordo sembrerebbe esistere, ma servirà un confronto tra le parti per individuare la soluzione che possa soddisfare entrambe.
Mora, c'è la concorrenza del GalatasarayA complicare il quadro attorno a Rodrigo Mora ci sarebbe anche il Galatasaray, che segue con attenzione la situazione ed è pronto ad inserirsi nella corsa. Stando a quanto riportato dai vari media, sul talento portoghese si erano posati anche gli occhi di altri importanti club europei, come Manchester United e Arsenal. Per la Roma, dunque, la priorità è accelerare e il pressing continua.
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