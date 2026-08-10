La Roma alza il pressing per Rodrigo Mora. Il talento del Porto è diventato uno degli obiettivi più importanti del mercato giallorosso, con la dirigenza che continua a studiare formule alternative per convincere il club portoghese. La distanza economica resta, ma la trattativa sembra ancora nel vivo.

Roma, pressing continuo per Mora: le tre proposte

I giallorossi stanno continuando a spingere pere, dopo i primi due tentativi respinti dal, hanno deciso di rilanciare con tre diverse, con l'obiettivo di trovare una soluzione che permetta alladi assicurasi il giovane talento e superare la concorrenza. Secondo quanto riportato da Sky Sport, laofferta dei capitolini prevedeva unda 5 milioni di euro con, ma il Porto avrebbe detto di no,anche la successiva proposta da 25 milioni più il 50% sulla futura rivendita. La dirigenza giallorossa non ha però intenzione di arrendersi, mettendo sul tavolo: sempre secondo la testata, la Roma avrebbe messo sul piatto un'offerta di prestito dacon il diritto di riscatto fissato tra i, un'altra che prevede un pagamentoconsubito e altri 25 il prossimo anno e, infine, una proposta molto simile a quella inviata inizialmente, ossia 25 milioni con ilsulla rivendita garantito al Porto.

Il punto centrale della trattativa, riporta Sky Sport, resta il valore complessivo dell'operazione. La Roma non ha intenzione di spingersi oltre i 50 milioni di euro e cerca quindi di sfruttare formule finanziarie differenti per avvicinarsi alle richieste dei portoghesi. Il margine per trovare un accordo sembrerebbe esistere, ma servirà un confronto tra le parti per individuare la soluzione che possa soddisfare entrambe.

PORTO, PORTOGALLO - 23 GENNAIO: Rodrigo Mora dell'FC Porto controlla la palla durante la partita di UEFA Europa League 2024/25 League Phase MD7 tra FC Porto e Olympiacos FC all'Estadio do Dragao il 23 gennaio 2025 a Porto, Portogallo. (Foto di Diogo Cardoso/Getty Images)

Mora, c'è la concorrenza del Galatasaray

A complicare il quadro attorno aci sarebbe anche il, che segue con attenzione la situazione ed è pronto ad inserirsi nella corsa. Stando a quanto riportato dai vari media, sul talento portoghese si erano posati anche gli occhi di altri importanti club europei, come. Per la, dunque, la priorità è accelerare e il pressing continua.