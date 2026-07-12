Mohamed Salah è pronto ad una nuova avventura lontano da Liverpool e dall'Europa
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Dopo aver chiuso la sua straordinaria avventura al Liverpool, Mohamed Salah è uno dei grandi protagonisti del mercato internazionale e continua ad attirare l'interesse di club provenienti da ogni parte del mondo. Se da mesi Arabia Saudita ed Europa sembravano le destinazioni più probabili, nelle ultime ore si è fatta largo anche una nuova e suggestiva ipotesi: la Major League Soccer.
Nella sua ultima stagione ad Anfield ha collezionato tra tutte le competizioni 41 presenze, 12 gol e 10 assist raggiungendo un totale di 442 presenze e 257 gol con i Reds, entrando dritto nei libri di storia della Premier League e nel cuore di tutti gli appassionati che l'hanno vissuto.
Salah via dal Liverpool: spunta l'ipotesi MLSSecondo quanto riportato da The Athletic, lo Sporting Kansas City sarebbe il club maggiormente intenzionato a portare Salah negli Stati Uniti. La squadra del Missouri avrebbe infatti assunto una posizione di vantaggio rispetto alle altre società della MLS interessate al fuoriclasse egiziano e starebbe lavorando per convincerlo a sposare il progetto a stelle e strisce.
Salah, che a 34 anni ha appena concluso 9 stagioni leggendarie con il Liverpool, potrebbe ancora proseguire la propria carriera nel calcio europeo, pur senza chiudere definitivamente la porta a un trasferimento oltreoceano. La MLS rappresenta infatti una possibilità concreta qualora decidesse di lasciare il calcio che conta anche se la concorrenza di altri campionati rimane forte. Non va assolutamente dimenticato il costante interesse dall'Arabia Saudita, con i club della Saudi Pro League che continuano a monitorare la situazione del fuoriclasse egiziano e restano pronti a presentare un'offerta economicamente molto importante.
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