Dopo aver chiuso la sua straordinaria avventura al Liverpool, Mohamed Salah è uno dei grandi protagonisti del mercato internazionale e continua ad attirare l'interesse di club provenienti da ogni parte del mondo. Se da mesi Arabia Saudita ed Europa sembravano le destinazioni più probabili, nelle ultime ore si è fatta largo anche una nuova e suggestiva ipotesi: la Major League Soccer.

Nella sua ultima stagione ad Anfield ha collezionato tra tutte le competizioni 41 presenze, 12 gol e 10 assist raggiungendo un totale di 442 presenze e 257 gol con i Reds, entrando dritto nei libri di storia della Premier League e nel cuore di tutti gli appassionati che l'hanno vissuto.

Salah via dal Liverpool: spunta l'ipotesi MLS

Secondo quanto riportato da, losarebbe il club maggiormente intenzionato a portare Salah negli. La squadra del Missouri avrebbe infatti assunto una posizione di vantaggio rispetto alle altre società della MLS interessate al fuoriclasse egiziano e starebbe lavorando per convincerlo a sposare il progetto a stelle e strisce.

LIVERPOOL, INGHILTERRA - 24 MAGGIO: Mohamed Salah del Liverpool appare visibilmente emozionato mentre applaude i tifosi al termine della sua ultima presenza con il club, durante la partita di Premier League tra Liverpool e Brentford ad Anfield il 24 maggio 2026 a Liverpool, Inghilterra. (Foto di Jack Thomas/Getty Images)

Salah, che a 34 anni ha appena concluso 9 stagioni leggendarie con il Liverpool, potrebbe ancora proseguire la propria carriera nel calcio europeo, pur senza chiudere definitivamente la porta a un trasferimento oltreoceano. La MLS rappresenta infatti una possibilità concreta qualora decidesse di lasciare il calcio che conta anche se la concorrenza di altri campionati rimane forte. Non va assolutamente dimenticato il costante interesse dall'Arabia Saudita, con i club della Saudi Pro League che continuano a monitorare la situazione del fuoriclasse egiziano e restano pronti a presentare un'offerta economicamente molto importante.

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Oltre all'ambizione sportiva, il club di Kansas City può contare anche su un particolare legame con l': il proprietario di maggioranza,, è figlio di immigrati egiziani, un dettaglio che potrebbecon Salah e il suo entourage. L'arrivo dell'ex Liverpool rappresenterebbe uno dei trasferimenti più importanti nella storia della MLS, seguendo la scia delle grandi stelle internazionali approdate negli Stati Uniti negli ultimi anni.