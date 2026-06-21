La Sampdoria nell'ultima stagione non ha brillato in Serie B e ha terminato il campionato a quota 44 punti al tredicesimo posto in classifica con 11 vittorie, 11 pareggi e 16 sconfitte. I blucerchiati hanno vissuto una stagione completamente anonima che ha visto l'esonero di ben due allenatori: Massimo Donati e Angelo Gregucci.

Per tentare di risollevare le ambizioni della squadra erano spuntati vari nomi, uno di questi quello di Roberto D'Aversa che ha recentemente salutato il Torino, ma nelle ultime ore qualcosa è cambiato e il primo nome nella lista è quello di Bernardo Corradi, che nell'ultima stagione ha lavorato come collaboratore tecnico al Milan nello staff di Massimiliano Allegri.

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Sorpresa Sampdoria: Corradi in cima alla lista per il ruolo di allenatore

Come riportato da, il nome in cima alla lista per il ruolo di allenatore della Sampdoria è quello di Bernardo Corradi, che non ha mai allenato una prima squadra. Infatti la carriera da allenatore dell'ex calciatore italiano lo ha visto guidare tutta la trafila delle giovanili della Nazionale italiana, dove è riuscito a terminare con unaraggiungendo anche lenel 2024, riuscendo successivamente a qualificarsi anche per il Mondiale con l'Under-20.

UDINE, ITALIA - 23 MARZO: Bernardo Corradi, Commissario Tecnico dell'Italia, prima del calcio d'inizio della partita di qualificazione alla fase Elite dell'UEFA EURO 2024 tra Repubblica Ceca U19 e Italia U19 allo Stadio Friuli il 23 marzo 2024 a Udine, Italia. (Foto di Timothy Rogers/Getty Images)

La scelta della dirigenza doriana rappresenta un forte segnale di rinnovamento, puntando su un profilo giovane ma già con una solida visione strategica e internazionale, maturata anche grazie al suo passato da calciatore ad alti livelli in Italia e all'estero. Questo scenario apre una nuova fase di pianificazione per il club ligure, che cerca un profilo motivato e preparato per tentare l'assalto alla promozione in Serie A dopo troppi anni giocati decisamente sotto il livello storico del club.