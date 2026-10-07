Per rinforzare la propria rosa, il San Paolo ha messo nella lista degli obiettivi Renato Sanches. In questo momento, infatti, il calciatore nato nel 1997 non gioca per nessuna squadra dato che, lo scorso mese, ha rescisso il contratto con il Paris Saint-Germain. Col club francese, però, il centrocampista ha disputato soltanto la stagione 2022/2023 visto che, nelle annate seguente, è stato ceduto in prestito a Roma, Benfica ed infine Panathinaikos. Al termine dell'esperienza greca, quindi, il lusitano ha fatto ritorno al suo club di appartenenza prima di rescindere il contratto e finire nella lista degli svincolati. Adesso, il San Paolo ha intenzione di portarlo in Brasile a parametro zero. Tuttavia, il club sudamericano deve superare prima un ostacolo importante: il blocco del mercato in entrata.

Il blocco del mercato complica la trattativa del San Paolo per Renato Sanches

Il quotidiano brasiliano O Globo ha riportato che il San Paolo ha inviato un'all'indirizzo dell'ex calciatore di. Per poter sostenere lee del lusitano, il club potrebbe contare su una nuova risorsa. Infatti, la squadra brasiliano ha siglato un accordo quinquennale con Ticketmaster, che gestirà ladel Morumbis. Il valore di quest'accordo è di circa, che equivalgono a. Nonostante ciò, che porta nelle casse del club un'importante somma di denaro, per fare in modo che la trattativa vada in porto si deve superare prima un ostacolo non di poco conto.

Atene, Grecia - 29 gennaio 2026: Renato Sanches del Panathinaikos sfidato da Neil El Aynaoui della Roma durante la partita di Europa League 2025/26 tra Panathinaikos e Roma allo Spyros Louis. (Foto di Milos Bicanski/Getty Images)

Infatti, la FIFA ha imposto al San Paolo un blocco del mercato in entrata. Di conseguenza, la squadra della massima divisone brasiliana non può mettere sotto contratto nuovi giocatori fino a quanto questa sanzione resterà in vigore. Quindi, i brasiliani potrebbero anche trovare l'accordo con Renato Sanches, il quale, però, non potrebbe essere tesserato. In conclusione, fino a quando non si saprà quanto durerà il provvedimento, le parti dovranno attendere.