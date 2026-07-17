L'Atlético Madrid alza un muro insormontabile per Julián Alvarez. Gil Marín risponde al Barcellona, confermando il rifiuto di un'offerta da 100 milioni
Atletico Madrid, una rosa a centrocampo per una tifosa scomparsa: il gesto di Julian Alvarez
Come ogni sessione di calciomercato estiva che si rispetti, il movimento spagnolo regala una telenovela degna di nota, ovvero il triangolo composto da Atlético Madrid, Julián Alvarez e Barcellona. L'attaccante argentino esprime ininterrottamente per tutta la sessione di mercato il forte desiderio di lasciare la capitale spagnola per accasarsi in Catalogna, indossando la maglia blaugrana. Julián Alvarez comunica questa precisa volontà prima ai vertici dei Colchoneros lo scorso 25 maggio, per poi sganciare delle vere e proprie bombe mediatiche attraverso alcune dichiarazioni scottanti durante l'ultimo Mondiale. Oggi Miguel Ángel Gil Marín, Amministratore Delegato dell'Atlético Madrid, interviene pubblicamente senza mezzi termini per chiudere definitivamente la spinosa questione legata al futuro sportivo del bomber argentino.
Il muro dell'Atlético e il messaggio chiaroIl dirigente spagnolo ribadisce la ferma e inamovibile posizione della società attraverso un lungo e inequivocabile messaggio pubblicato sui canali social del club rojiblanco. La dirigenza intende trattenere il proprio gioiello a tutti i costi. Gil Marín riporta fedelmente le parole esatte utilizzate durante le trattative private: "La mia opinione è chiara, la volontà del club è chiara, lo abbiamo manifestato al giocatore, all'agente, al presidente del Barça". Il CEO dei madrileni non mostra il minimo tentennamento sul destino del fuoriclasse sudamericano. "Io non ho alcun dubbio che l'Atlético sia il posto nel mondo per Julián e che Julián sia l'attaccante perfetto per l'Atlético de Madrid. Vogliamo continuare a contare su di lui", sentenzia il dirigente per spegnere immediatamente le speranze dei rivali storici.
L'attacco a Laporta e le cifre rifiutateL'intervento dell'Amministratore Delegato si trasforma rapidamente in un duro attacco diretto a Joan Laporta, presidente del Barcellona. Gil Marín sfrutta abilmente l'occasione per rispondere pubblicamente alle recenti dichiarazioni del numero uno blaugrana, il quale affermava con sicurezza che l'offerta catalana non potesse durare all'infinito. La replica dell'Atlético Madrid colpisce duramente le ambizioni avversarie: "La nostra risposta sì che è infinita, non vogliamo trasferirlo". La società rojiblanca svela inoltre le spaventose cifre economiche in gioco in questa trattativa infuocata, confermando di aver già respinto un assalto faraonico. "Non accettiamo l'offerta da 100 milioni di euro e non ne accetteremo una da 150 né una da 200", conclude Gil Marín, sbattendo la porta in faccia a qualsiasi futuro rilancio milionario del Barcellona.
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