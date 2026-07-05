Secondo Fabrizio Romano i sauditi sono in trattativa avanzata con lo Sporting per Francisco Trincao. Il portoghese era accostato al Milan di Amorim
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Il futuro di Francisco Trincao sembra essere lontano dall'Europa. Come un fulmine a ciel sereno, infatti, l'esterno dello Sporting Lisbona è infatti ad un passo dall'Al-Ahli, pronto a investirci oltre 50 milioni di euro. Una notizia che taglierebbe del tutto fuori il Milan, accostato al giocatore nei giorni scorsi.
Trattativa avanzata Sporting-Al AhliSecondo l'esclusiva riportata da Fabrizio Romano nei suoi canali social, l'Al Ahli è in trattativa avanzata con lo Sporting Lisbona per l'acquisto di Francisco Trincao, esterno portoghese classe 1999. I contatti tra i due club sono già in corso e il giocatore avrebbe aperto alla possibilità di trasferirsi nella Saudi Pro League, abbandonando cosi l'Europa dopo diversi anni trascorsi in Portogallo. L'operazione potrebbe chiudersi sulla base di circa 50 milioni di euro, una cifra che testimonia la volontà del club saudita di continuare ad attirare profili di primo livello dal calcio europeo. Trincao, inoltre, sempre sulla base di quanto riportato, viene individuato come il possibile sostituto di Riyad Mahrez, destinato a lasciare l'Al Ahli.
I rumors sul Milan e il legame con AmorimNegli ultimi mesi il nome del classe 1999 dello Sporting era finito anche nell'orbita del Milan. Le indiscrezioni, però, erano legate soprattutto all'approdo di Ruben Amorim in rossonero, diventato ufficiale nel scorso delle scorse settimane, e il tecnico che ha più valorizzato lo stesso Trincao durante la sua esperienza in Portogallo proprio alla guida dello Sporting. L'ottimo rapporto tra allenatore e giocatore aveva alimentato le voci su un possibile ricongiungimento anche in un'altra squadra, con il Milan indicato tra i club interessati qualora si fosse concretizzato quello scenario. Rumors che, tuttavia, non si sono mai trasformati in una vera trattativa e che ora sembrano destinati a tramontare definitivamente con l'inserimento deciso dell'Al Ahli, pronto a chiudere e strappare un nuovo talento europeo.
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