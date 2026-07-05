Il futuro di Francisco Trincao sembra essere lontano dall'Europa. Come un fulmine a ciel sereno, infatti, l'esterno dello Sporting Lisbona è infatti ad un passo dall'Al-Ahli, pronto a investirci oltre 50 milioni di euro. Una notizia che taglierebbe del tutto fuori il Milan, accostato al giocatore nei giorni scorsi.

Trattativa avanzata Sporting-Al Ahli

Secondo l'esclusiva riportata da Fabrizio Romano nei suoi canali social, l'è in trattativa avanzata con loper l'acquisto di, esterno portoghese classe 1999. I contatti tra i due club sono già in corso e il giocatore avrebbe aperto alla possibilità di trasferirsi nellaabbandonando cosi l'Europa dopo diversi anni trascorsi in Portogallo. L'operazione potrebbe chiudersi sulla base di circa 50 milioni di euro, una cifra che testimonia la volontà del club saudita di continuare ad attirare profili di primo livello dal calcio europeo. Trincao, inoltre, sempre sulla base di quanto riportato, viene individuato come il possibile sostituto di, destinato a lasciare l'Al Ahli.

FARO, PORTOGALLO - 21 LUGLIO: Francisco Trincao dello Sporting CP guarda durante l'amichevole precampionato tra Sunderland e Sporting CP all'Estadio Algarve il 21 luglio 2025 a Faro, Portogallo. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

I rumors sul Milan e il legame con Amorim

Negli ultimi mesi il nome del classe 1999 dello Sporting era finito anche nell'orbita del. Le indiscrezioni, però, erano legate soprattutto all'approdo diin rossonero, diventato ufficiale nel scorso delle scorse settimane, e il tecnico che ha più valorizzato lo stessodurante la sua esperienza in Portogallo proprio alla guida dello Sporting. L'ottimo rapporto tra allenatore e giocatore aveva alimentato le voci su un possibile ricongiungimento anche in un'altra squadra, con il Milan indicato tra i club interessati qualora si fosse concretizzato quello scenario. Rumors che, tuttavia, non si sono mai trasformati in una vera trattativa e che ora sembrano destinati a tramontare definitivamente con l'inserimento deciso dell'Al Ahli, pronto a chiudere e strappare un nuovo talento europeo.