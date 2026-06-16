Il nuovo corso bianconero targato Giovanni Carnevali passa inevitabilmente dalla valorizzazione della rosa e Khephren Thuram, arrivato due estati fa alla Juventus dal Nizza, si ritrova al centro di un bivio inatteso. Il suo talento è riconosciuto, ma le esigenze di bilancio potrebbero cambiare tutto.

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Il FPF e l'interesse dalla Premier

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La stagione 2025/26 e le difficoltà

Da Nizza a Torino

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il neo-amministratore delegatoè al lavoro per definire le strategie economiche del club, con l'obiettivo dichiarato di generareentro il 30 giugno 2027, per soddisfare i requisiti delimposto dalla UEFA. In quest'ottica, Thuram - con tanto mercato e un valore residuo a bilancio significativo - è tra i profili su cui si dovranno fare valutazioni, conche, secondo quanto riportato da Matteo Moretto, hanno già bussato alla porta della Continassa per chiedere informazioni sul francese.Dopo un buon primo anno in bianconero,non è riuscito a confermarsi come pilastro della mediana della Juventus, Pur chiudendo con numeri discreti, con, da parte sua è mancata soprattutto la: prestazioni troppo altalenanti, minore incisività nella costruzione del gioco e troppi errori pesanti nei momenti decisivi della partita. In una Juve spesso in difficoltà nel corso di questa stagione, il francese ha comunque mostrato le sue qualità atletiche, ma senza riuscire davvero ad imporsi come il leader del centrocampo che tutti si aspettavano, anche a causa di diversi stopche lo hanno limitato ulteriormente sul finale del campionato.Nell'estate del 2024, laufficializza l'acquisto di Thuram dal Nizza perpiù 600 mila euro di oneri accessori, legandolo ai bianconeri fino al. Un investimento mirato, voluto fortemente dall'allora Direttore Generale della Juve,, per rinnovare la mediana affidata al neo arrivato, consegnandoli un profilo giovane ma con enorme potenziale. Al momento della firma, il francese non nascose il suo affetto verso la squadra bianconera, ex club del padre, di cui è ancora oggi molto tifoso.

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