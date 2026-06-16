Carnevali cerca risorse per soddisfare il FPF: Khephren Thuram finisce nel mirino dei due club inglesi
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Il nuovo corso bianconero targato Giovanni Carnevali passa inevitabilmente dalla valorizzazione della rosa e Khephren Thuram, arrivato due estati fa alla Juventus dal Nizza, si ritrova al centro di un bivio inatteso. Il suo talento è riconosciuto, ma le esigenze di bilancio potrebbero cambiare tutto.
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Il FPF e l'interesse dalla PremierSecondo quanto riportato da Calciomercato.com, il neo-amministratore delegato Giovanni Carnevali è al lavoro per definire le strategie economiche del club, con l'obiettivo dichiarato di generare 100 milioni di plusvalenze entro il 30 giugno 2027, per soddisfare i requisiti del Fair Play Finanziario imposto dalla UEFA. In quest'ottica, Thuram - con tanto mercato e un valore residuo a bilancio significativo - è tra i profili su cui si dovranno fare valutazioni, con Sunderland e Nottingham Forest che, secondo quanto riportato da Matteo Moretto, hanno già bussato alla porta della Continassa per chiedere informazioni sul francese.
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La stagione 2025/26 e le difficoltàDopo un buon primo anno in bianconero, Khephren Thuram non è riuscito a confermarsi come pilastro della mediana della Juventus, Pur chiudendo con numeri discreti, con 4 gol e 4 assist, da parte sua è mancata soprattutto la continuità: prestazioni troppo altalenanti, minore incisività nella costruzione del gioco e troppi errori pesanti nei momenti decisivi della partita. In una Juve spesso in difficoltà nel corso di questa stagione, il francese ha comunque mostrato le sue qualità atletiche, ma senza riuscire davvero ad imporsi come il leader del centrocampo che tutti si aspettavano, anche a causa di diversi stop fisici che lo hanno limitato ulteriormente sul finale del campionato.
Da Nizza a TorinoNell'estate del 2024, la Juventus ufficializza l'acquisto di Thuram dal Nizza per 20 milioni di euro più 600 mila euro di oneri accessori, legandolo ai bianconeri fino al 2029. Un investimento mirato, voluto fortemente dall'allora Direttore Generale della Juve, Cristiano Giuntoli, per rinnovare la mediana affidata al neo arrivato Thiago Motta, consegnandoli un profilo giovane ma con enorme potenziale. Al momento della firma, il francese non nascose il suo affetto verso la squadra bianconera, ex club del padre Lilian Thuram, di cui è ancora oggi molto tifoso.
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