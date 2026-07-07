Kosta Runjaic e l'Udinese possono tirare un sospiro di sollievo: Nicolò Zaniolo rimarrà in bianconero fino al 2029. La fumata bianca, come riporta Gianluca Di Marzio, è arrivata dopo l'incontro tenutosi questa mattina. L'ex giocatore della Roma firmerà un contratto fino al 2029.

La discontinuità

Se c'è una cosa che a Zaniolo è mancata durante la sua, ancora breve, carriera è stata la continuità. I due infortuni al crociato, arrivati nella fase d'ascesa con la maglia della, hanno compromesso drasticamente il suo rendimento. Dopo l'exploit nella Capitale, il talento fatto esordire dain Nazionale quando ancora non aveva debuttato in Serie A, ha intrapreso una nuova sfida, andando al. In Turchia vince il campionato ma non basta per rientrare nei piani del club, così, vola in Premier League alla corte di. Con l'colleziona 39 presenze fra tutte le competizioni, mettendo a referto tre gol. Ma anche questa esperienza non va come sperato. È il punto di non ritorno nella vita calcistica di

BURNLEY, ENGLAND - AUGUST 27: Nicolo Zaniolo dell'Aston Villa osserva durante la partita di Premier League tra Burnley FC e Aston Villa al Turf Moor il 27 agosto 2023 a Burnley, in Inghilterra. (Photo by Lewis Storey/Getty Images)

Dopo due esperienze non esaltanti all'estero, il talento mai sboccato decide di tornare in Italia per rilanciarsi. E, la scelta, sulla carta, è delle migliori. Lavorare con Gasperini all'Atalanta. Sembra il connubio perfetto per mettere in mostra tutte le qualità, svanite a causa degli infortuni e di comportamenti non sempre positivi. Eppure, anche questa scelta non si rivela azzeccata. Nella finestra di mercato invernale Zaniolo viene accompagnato alla porta dalla Dea e, a puntare nuovamente sul giocatore, è la Fiorentina, club in cui ha militato dal 2010 al 2016, facendo la trafila delle giovanili. Arrivato per aggiungere peso offensivo e giocate, Palladino non gli darà mai lo spazio che si aspettava. E così, uno dei talenti più chiacchierati del calcio italiano, è di fronte a un bivio. Affrontare la concorrenza in un top club o ripartire da protagonista in una squadra minore?

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L'isola felice Udinese

decide, contro le aspettative, di fare un passo indietro e ripartire da una società con meno pressioni come l'. In Friuli, diventa subito l'ago della bilancia di, il quale gli affida la maglia numero 10 ma, soprattutto, le chiavi delle azioni offensive, prendendo il posto di, tornato in Francia. In 34 presenze stagionali mette a referto 6 gol e 7 assist, contribuendo a una salvezza tranquilla della formazione bianconera. Ma i numeri non sono sempre tutto, infatti,è sembrato essere decisamente più leggero, fisicamente e mentalmente, più felice rispetto alle passate avventure e più uomo squadra. Tutti ingredienti che hanno portato l'alla decisione di riscattarlo per 10 milioni di euro dal. Dopo alcune tensioni, relative al mancato avviso al giocatore dell'imminente riscatto, con la minaccia di andare via,e il club hanno trovato la quadra contrattuale in queste ore. Firmerà un contratto triennale a 1.8 milioni di euro a stagione. Una notizia positiva per tutte le parti in causa e anche per lache, in attesa di scoprire chi sarà il nuovo CT, potrà contare su unritrovato.