L'Udinese blinda Keinan Davis. L'attaccante inglese, protagonista di una grande stagione in Friuli con ben 10 reti e 4 assist in 30 presenze in campionato, ha ufficialmente firmato il prolungamento di contratto con il club bianconero fino al 30 giugno 2031.

Keinan Davis rinnova con l'Udinese: il comunicato

Attraverso un comunicato ufficiale e un post sui propri canali social, l'ha ufficializzato il rinnovo discrivendo: " Udinese e Keinan Davis ancora insieme. L'attaccante inglese ha prolungato il suo contratto con il club fino al".

UDINE, ITALIA - 2 MARZO: Keinan Davis dell'Udinese osserva la partita di Serie A tra Udinese Calcio e ACF Fiorentina allo Stadio Friuli il 2 marzo 2026 a Udine, Italia. (Foto di Timothy Rogers/Getty Images)

Continuando, all'interno della nota ufficiale, il club ha sottolineato: "Un rinnovo importante per il consolidamento del progetto sportivo che arriva al termine della miglior stagione della carriera vissuta dal bomber di Stevenage, autore nello scorso campionato di ben 10 reti".

Le parole dell'attaccante inglese

Davis ha commentato il rinnovo dichiarando: "Sono molto felice di proseguire l'esperienza in maglia bianconera. Sin dal mio arrivo e nei diversi momenti difficili che ho dovuto affrontare, qui mi sento amato e sento che ci sono tutte le condizioni per esprimermi al meglio ed aiutare la squadra a crescere sempre di più". Lo stessoha commentato il rinnovo dichiarando: "Sonol'esperienza in maglia bianconera. Sin dal mio arrivo e nei diversi momenti difficili che ho dovuto affrontare, l'Udinese e la sua gente mi sono sempre stati vicino. Questo per me è molto importante,e sento che ci sono tutte le condizioni per esprimermi al meglio ed aiutare la squadra a crescere sempre di più".

Infine, di grande elogio sono state le parole del direttore generale Franco Colavino: "Il rinnovo di Davis è un segnale delle nostre ambizioni. Il nostro progetto è ambizioso, vogliamo alzare l'asticella e la conferma di un calciatore della forza e della qualità di Keinan va esattamente in questa direzione. È un grande orgoglio per noi mantenere in squadra uno dei migliori attaccanti del campionato, un calciatore di livello internazionale che ha dimostrato di poter spostare gli equilibri".