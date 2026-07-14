Dopo la parentesi al Boca Juniors, Ander Herrera ha deciso di tornare in patria per vestire di nuovo la maglia del Real Saragozza. Infatti, il centrocampista spagnolo ha mosso i primi passi nel mondo del calcio proprio coi Blanquillos, con cui ha fatto il suo esordio tra i professionisti nel 2009. Quindici anni dopo la sua partenza durante i quali ha giocato per diversi club, il 36enne ha deciso di tornare dove tutto è cominciato.

Ander Herrera torna al Real Saragozza: il comunicato ufficiale

Dopo aver lasciato il Saragozza, Herrera ha giocato per diverse squadre:con cui ha vinto l'nel Paris Saint-Germain , dove ha vinto diversi titoli nazionali. Dopo gli anni in Francia, il giocatore è tornato al Bilbao dove, due anni fa, ha vinto laLo scorso anno, invece, ha firmato per il Boca Juniors. Il classe 1989 ha scelto di tornare al Saragozza firmando un contratto stagionale. Di seguito, ilpresente suldel club che milita nella terza divisione spagnola:

"Il Real Saragozza e Ander Herrera hanno raggiunto un accordo per il ritorno a casa del giovane talento, che ha firmato un contratto di una stagione con il club. Ander [Bilbao, 14/08/1989] torna al Real Zaragoza, con l'ambizione e l'obiettivo di riconquistare al più presto un posto nel calcio professionistico. Il ritorno di Ander è un segno inequivocabile di appartenenza e rappresenta il ritorno di un nativo di Saragozza in un momento cruciale per il futuro del club".

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"Ander è arrivato alla Ciudad de lo Sport del Real Zaragoza all'età di 11 anni, diventando una delle promesse più solide del settore giovanile di Blanquilla. Fa il suo debutto in Prima Squadra 1° febbraio 2009 contro il Levante UD.

La sua partecipazione alla seconda metà della stagione 2008-09 si rivelò determinante per la promozione in Prima Divisione".

La carriera del centrocampista dopo l'addio al Saragozza

Nel comunicato ufficiale, il club spagnolo ha voluto ripercorre la carriera del centrocampista che, nel, ha lasciato i Blanquillos:

"Nell'estate del 2011, ha firmato per l'Athletic Bilbao, dove è diventato un giocatore chiave per la squadra biancorossa sotto la guida di Marcelo Bielsa. Nella sua prima stagione a Bilbao, ha disputato le finali di Europa League e di Copa del Rey. Ha mantenuto un alto livello di prestazioni nelle oltre 100 partite giocate durante la sua prima esperienza con l'Athletic".

Stoccolma, Svezia - 24 maggio 2017: Ander Herrera del Manchester United festeggia dopo la vittoria nella finale di Europa League tra Ajax e Manchester United alla Friends Arena. (Foto di Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

"Nel 2014, il Manchester United si assicurò le sue prestazioni. Con la maglia dei Red Devils, vinse i suoi primi titoli con il club, collezionando quasi 200 presenze in cinque stagioni. Nel suo palmarès si aggiunsero una FA Cup, un Community Shield, una Coppa di Lega e l'UEFA Europa League 2016-17. Contribuì inoltre con 20 gol e 27 assist in quel periodo.

Il PSG ha rappresentato la tappa successiva nella carriera di Ander Herrera. Una sfida importante in uno dei club più prestigiosi d'Europa degli ultimi anni. In tre stagioni a Parigi, ha disputato 95 partite, segnando sei gol e fornendo sei assist. Ha arricchito il suo palmarès con numerosi titoli: due scudetti, due Coppe di Francia, due Supercoppe di Francia e una Coppa di Lega".

Buenos Aires, Argentina - 14 aprile 2026: Ander Herrera del Boca Juniors esulta dopo aver segnato il terzo gol per la sua squadra durante la partita del Girone D della Copa Libertadores tra Boca Juniors e Barcelona SC all'Estadio Alberto J. Armando. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

"Dopo aver concluso la sua esperienza al PSG, è tornato all'Athletic Club per una seconda parentesi culminata con uno dei titoli più speciali per la squadra basca: la Copa del Rey del 2024, un trofeo che mancava da 40 anni. Infine, Ander ha potuto godersi due anni in Argentina, giocando per il Boca Juniors. Questa esperienza gli ha dato l'opportunità di giocare in competizioni come la Copa Libertadores e la Coppa del Mondo per club".