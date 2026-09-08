Da oggi avrà inizio una nuova esperienza calcistica per Andrea Belotti. Il centravanti, infatti, giocherà in Serie B dato che ha firmato con il Modena. Il vincitore dell'Europeo disputato cinque anni fa con la Nazionale Italiana, durante il quale ha sbagliato anche uno dei rigori nella finale contro l'Inghilterra, non ha avuto un ottimo impatto nelle ultime esperienza tra Como, Benfica e Cagliari. Quando militava con quest'ultimo club, poi, ha dovuto osservare anche un lungo periodo ai box a causa di un infortunio.

Belotti nuovo giocatore del Modena: il comunicato ufficiale

Più di dieci anni dopo l'ultima volta, il Gallo farà il suo ritorno sui prati del campionato cadetto. Infatti, la sua ultima volta in B risale alla stagionecon la maglia delNella massima divisione nazionale ha giocato principalmente col, del quale è stato anche capitano per un periodo. In seguito, è stato anche calciatore diprima delle tre menzionate in precedenza. Il Modena ha ingaggiato l'attaccante ae ha firmato un contratto fino a fine stagione. Di seguito, il comunicato presente sul sito ufficiale del club:

"Il Modena FC comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Andrea Belotti, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027 e ha scelto la maglia n°11. Attaccante di caratura internazionale, a 32 anni ha già superato quota 180 gol tra i professionisti, costruendo un percorso ai massimi livelli del calcio italiano e non solo. Capitano e simbolo del Torino per diverse stagioni, ha conquistato con la maglia della Nazionale gli Europei nel 2021. Nato a Calcinate il 20 dicembre 1993, cresce nell’Albinoleffe e nel 2013 passa al Palermo, con cui conquista subito la promozione in Serie A. Nel 2015 approda al Torino, club al quale lega la parte più importante della propria carriera: in sette stagioni colleziona 251 presenze e 113 reti, diventando capitano e punto di riferimento della formazione granata".

Londra, Inghilterra - 11 luglio 2021: Andrea Belotti dell'Italia festeggia col trofeo Henri Delaunay dopo la vittoria della sua squadra durante la finale di EURO 2020 tra Italia ed Inghilterra al Wembley Stadium. (Foto di Andy Rain - Pool/Getty Images)

"Successivamente veste le maglie di Roma, Fiorentina e Como, prima di vivere la sua prima esperienza all’estero con il Benfica, con cui scende in campo anche in Champions League. Al termine della parentesi portoghese rientra in Serie A, al Cagliari. Con la Nazionale italiana conta 44 presenze e 12 gol. Nel 2021 fa parte del gruppo azzurro che conquista UEFA EURO 2020, culminato con la finale vinta a Wembley contro l’Inghilterra".