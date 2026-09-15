Ismaël Bennacer è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Al-Gharafa, club della Qatar Stars League. Il trasferimento è arrivato a parametro zero dopo la risoluzione consensuale del contratto con il Milan, avvenuta lo scorso agosto. A 28 anni, l'algerino saluta così il calcio europeo per la prima volta dopo un'esperienza iniziata nel 2014, con la maggior parte della carriera passata in Italia. Arrivato dall'Empoli nell'estate del 2019, il centrocampista si impose rapidamente come uno degli elementi più importanti della squadra, diventando protagonista anche della conquista dello Scudetto 2021-22, quando sotto la guida di Stefano Pioli veniva considerato come uno dei centrocampisti migliori della Serie A.

Bennancer è un nuovo giocatore dell'Al-Gharafa

In totale sono state, prima che iiniziassero a condizionare pesantemente la sua continuità. Il grave infortunio al ginocchio e i successivi problemi muscolari lo hanno costretto a diversi periodi di stop, fino ad arrivare alle esperienze in prestito ale alladove ha dimostrato di non essersi ancora ripreso del tutto dal grave infortunio che gli ha cambiato la carriera.

CAIRATE, ITALIA - 23 MAGGIO: Ismael Bennacer saluta Stefano Pioli dell'AC Milan partecipa a una sessione di allenamento dell'AC Milan a Milanello il 23 maggio 2023 a Cairate, Italia. (Foto di Pier Marco Tacca/AC Milan via Getty Images)

Per Bennacer si tratta di una nuova esperienza fuori dall'Europa, con l'obiettivo di tornare protagonista e lasciarsi alle spalle gli ultimi anni complicati dal punto di vista fisico, che l'ha visto collezionare solo 40 partite dal 2024 a oggi. Negli ultimi anni della sua esperienza al Milan, Bennacer ha vissuto due parentesi in prestito lontano dall'Italia. La prima è arrivata nel febbraio 2025, quando il centrocampista si è trasferito all'Olympique Marsiglia. In Francia ha collezionato 12 presenze nella seconda parte della stagione, senza riuscire però a convincere definitivamente il club a puntare su di lui. L'OM disponeva di un'opzione per acquistarlo a titolo definitivo, ma ha scelto di non esercitarla, facendo così rientrare il giocatore a Milano.

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La seconda esperienza è stata invece in Croazia. NelBennacer è passato allacon la formula del prestito annuale con diritto di riscatto. Il club croato aveva inizialmente valutato positivamente il suo rendimento e il centrocampista è riuscito a ritrovare una certa continuità, chiudendo la stagione con. Con la Dinamo ha inoltre conquistato sia ilsia la

Prima degli infortuni, Bennacer aveva costruito una carriera di primo livello. Con l'Algeria è stato uno dei protagonisti della Coppa d'Africa 2019, vinta dalla sua Nazionale, venendo anche premiato come miglior giocatore del torneo. Con il Milan, invece, ha raggiunto il punto più alto della propria esperienza nei club con lo Scudetto conquistato nella stagione 2021-22. Ora il Qatar rappresenta una nuova tappa, molto diversa dalle precedenti, ma fondamentale per capire se il centrocampista algerino riuscirà a tornare ai livelli mostrati prima dei numerosi problemi fisici.