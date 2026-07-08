Daley Blind torna a casa. Nelle ultime ore, l'Ajax ha ufficializzato il ritorno a parametro zero del difensore olandese, il quale vestirà nuovamente la maglia dei Godenzonen in quella che sarà la sua terza esperienza nel club più vincente dei Paesi Bassi.

Il comunicato dell'Ajax

Attraverso un comunicato ufficiale e un post sui propri canali di comunicazione, l'ha annunciato il ritorno discrivendo"L'Ajax ha raggiunto un accordo conper il suo ritorno al club. Il difensore, disponibile a, ha firmato un contratto con effetto immediato fino al".

MADRID, SPAGNA - 23 FEBBRAIO: Daley Blind del Girona FC osserva la partita di Liga tra Real Madrid CF e Girona FC allo stadio Santiago Bernabeu il 23 febbraio 2025 a Madrid, Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

Quanto al terzo ritorno del difensore olandese ad Amsterdam, il club ha raccontato: "Blind (Amsterdam, 9 marzo 1990) è entrato a far parte del settore giovanile dell'Ajax all'età di otto anni. Ha fatto il suo debutto in prima squadra il 7 dicembre 2008, nella partita tra FC Volendam e Ajax. Il difensore mancino ha trascorso la seconda metà di stagione 2009/2010 in prestito all'FC Groningen prima di tornare all'Ajax. Negli anni successivi, ha vinto quattro titoli consecutivi di Eredivisie con il club (2011, 2012, 2013 e 2014), oltre alla Coppa Johan Cruijff nel 2013. [...] Con il suo nuovo contratto, Blind inizia un nuovo capitolo ad Amsterdam, dove ha già collezionato 333 presenze con la prima squadra dell'Ajax, segnando tredici gol".

Le parole del dt Jordi Cruijff

".

In merito al ritorno di, si è espresso il direttore tecnicodichiarando: "È fantastico dare il bentornato a Daley nel club dove tutto è iniziato per lui. Porta con sé esperienza, calma e qualità, e queste sono caratteristiche che possono aiutare immediatamente questo gruppo

Concludendo, il dt dell'Ajax ha elogiato l'arrivo del difensore ex Manchester United e Bayern Monaco sottolineando: "Per noi, questa è una mossa logica perché una persona con il suo background e la sua personalità si adatta perfettamente a ciò che vogliamo costruire".