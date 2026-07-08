Il difensore olandese torna all'Ajax dopo l'esperienza al Girona: contratto fino al 2027 per il difensore ex Manchester United
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Daley Blind torna a casa. Nelle ultime ore, l'Ajax ha ufficializzato il ritorno a parametro zero del difensore olandese, il quale vestirà nuovamente la maglia dei Godenzonen in quella che sarà la sua terza esperienza nel club più vincente dei Paesi Bassi.
Il comunicato dell'AjaxAttraverso un comunicato ufficiale e un post sui propri canali di comunicazione, l'Ajax ha annunciato il ritorno di Daley Blind scrivendo: "L'Ajax ha raggiunto un accordo con Daley Blind per il suo ritorno al club. Il difensore, disponibile a parametro zero, ha firmato un contratto con effetto immediato fino al 30 giugno 2027".
Quanto al terzo ritorno del difensore olandese ad Amsterdam, il club ha raccontato: "Blind (Amsterdam, 9 marzo 1990) è entrato a far parte del settore giovanile dell'Ajax all'età di otto anni. Ha fatto il suo debutto in prima squadra il 7 dicembre 2008, nella partita tra FC Volendam e Ajax. Il difensore mancino ha trascorso la seconda metà di stagione 2009/2010 in prestito all'FC Groningen prima di tornare all'Ajax. Negli anni successivi, ha vinto quattro titoli consecutivi di Eredivisie con il club (2011, 2012, 2013 e 2014), oltre alla Coppa Johan Cruijff nel 2013. [...] Con il suo nuovo contratto, Blind inizia un nuovo capitolo ad Amsterdam, dove ha già collezionato 333 presenze con la prima squadra dell'Ajax, segnando tredici gol".
Le parole del dt Jordi CruijffIn merito al ritorno di Blind, si è espresso il direttore tecnico Jordi Cruijff dichiarando: "È fantastico dare il bentornato a Daley nel club dove tutto è iniziato per lui. Porta con sé esperienza, calma e qualità, e queste sono caratteristiche che possono aiutare immediatamente questo gruppo".
Daley Blind, 2027. pic.twitter.com/ImWCLanfwQ— AFC Ajax (@AFCAjax) July 8, 2026
Concludendo, il dt dell'Ajax ha elogiato l'arrivo del difensore ex Manchester United e Bayern Monaco sottolineando: "Per noi, questa è una mossa logica perché una persona con il suo background e la sua personalità si adatta perfettamente a ciò che vogliamo costruire".
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