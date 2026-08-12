Pep Chavarria è ufficialmente un nuovo giocatore del Chelsea. Nelle ultime ore, il club londinese ha ufficializzato l'arrivo del terzino sinistro spagnolo, reduce da quattro stagioni in maglia Rayo Vallecano e una finale di Conference League, attraverso un comunicato stampa.

Chavarria al Chelsea: il comunicato del club

Lo spagnolo ha firmato un contratto con il Chelsea fino al 2031 e inizierà a lavorare con i suoi nuovi compagni di squadra a Cobham in vista della stagione 2026/27".

Attraverso un post sui propri canali social e una nota ufficiale, ilha ufficializzato l'acquisto di, scrivendo: "Il Chelsea è lieto di annunciare l'ingaggio di Pep Chavarria dal Rayo Vallecano, squadra della Liga spagnola.

MADRID, SPAGNA - 01 FEBBRAIO: Pep Chavarria del Rayo Vallecano reagisce durante la partita LaLiga EA Sports tra il Real Madrid CF e il Rayo Vallecano de Madrid all'Estadio Santiago Bernabeu il 01 febbraio 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

Successivamente, il club londinese ha anche presentato la carriera del terzino spagnolo: "Chavarria ha iniziato la sua carriera nella squadra della sua città natale, l'UE Figueres, che all'epoca militava nella quarta divisione spagnola. Ha esordito in prima squadra a 18 anni contro il CF Peralada e nelle due stagioni successive si è trasformato in un terzino sinistro con spiccate doti offensive. Negli ultimi quattro anni, Chavarria è stato un pilastro del Rayo. Ha contribuito a rendere la squadra storica, con due ottavi posti consecutivi in ​​Liga nelle ultime due stagioni e il raggiungimento di una finale europea".

Le prime parole del terzino spagnolo

Officially a Chelsea player. ✍️ — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 12, 2026

All'interno del comunicato ufficiale, presenti anche le prime parole dida nuovo calciatore del: "Sono emozionatissimo di iniziare. Questo è un sogno per me, dato che il Chelsea è uno dei club più grandi del mondo. È una, ma sono pronto e lavorerò sodo per aiutare la squadra a raggiungere il successo".

L'ex Rayo Vallecano ha poi concluso le sue prime dichiarazioni da giocatore blues ringraziando la famiglia e chi lo ha supportato in questi anni: "Ci sono molte persone che mi hanno aiutato ad arrivare a questo punto e devo ringraziare la mia famiglia. Mi hanno sempre sostenuto e oggi è possibile solo grazie a loro".