Il terzino sinistro spagnolo, Pep Chavarria, lascia il Rayo Vallecano e firma ufficialmente col Chelsea: contratto fino al 2031
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Pep Chavarria è ufficialmente un nuovo giocatore del Chelsea. Nelle ultime ore, il club londinese ha ufficializzato l'arrivo del terzino sinistro spagnolo, reduce da quattro stagioni in maglia Rayo Vallecano e una finale di Conference League, attraverso un comunicato stampa.
Chavarria al Chelsea: il comunicato del clubAttraverso un post sui propri canali social e una nota ufficiale, il Chelsea ha ufficializzato l'acquisto di Pep Chavarria, scrivendo: "Il Chelsea è lieto di annunciare l'ingaggio di Pep Chavarria dal Rayo Vallecano, squadra della Liga spagnola. Lo spagnolo ha firmato un contratto con il Chelsea fino al 2031 e inizierà a lavorare con i suoi nuovi compagni di squadra a Cobham in vista della stagione 2026/27".
Successivamente, il club londinese ha anche presentato la carriera del terzino spagnolo: "Chavarria ha iniziato la sua carriera nella squadra della sua città natale, l'UE Figueres, che all'epoca militava nella quarta divisione spagnola. Ha esordito in prima squadra a 18 anni contro il CF Peralada e nelle due stagioni successive si è trasformato in un terzino sinistro con spiccate doti offensive. Negli ultimi quattro anni, Chavarria è stato un pilastro del Rayo. Ha contribuito a rendere la squadra storica, con due ottavi posti consecutivi in Liga nelle ultime due stagioni e il raggiungimento di una finale europea".
Le prime parole del terzino spagnoloAll'interno del comunicato ufficiale, presenti anche le prime parole di Pep Chavarria da nuovo calciatore del Chelsea: "Sono emozionatissimo di iniziare. Questo è un sogno per me, dato che il Chelsea è uno dei club più grandi del mondo. È una grande opportunità, ma sono pronto e lavorerò sodo per aiutare la squadra a raggiungere il successo".
Officially a Chelsea player. ✍️— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 12, 2026
L'ex Rayo Vallecano ha poi concluso le sue prime dichiarazioni da giocatore blues ringraziando la famiglia e chi lo ha supportato in questi anni: "Ci sono molte persone che mi hanno aiutato ad arrivare a questo punto e devo ringraziare la mia famiglia. Mi hanno sempre sostenuto e oggi è possibile solo grazie a loro".
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