Tra le fila del Como arriva un'ottima notizia che riguarda il portiere titolare della squadra, ovvero Jean Butez. Il francese, infatti, ha rinnovato il proprio contratto con la squadra proveniente dalla Lombardia. Questo prolungamento, che lo legherà ai biancoblù fino al 2030, è arrivato grazie alle buonissime prestazioni che il francese ha fornito con le quali ha aiutato la squadra a raggiungere risultati molto importanti.

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Butez ha rinnovato col Como fino al 2030: il comunicato ufficiale

Il club proveniente dalla Lombardia ha ingaggiato l'estremo difensore nel mese di gennaio dello scorso anno con l'obiettivo di rinforzare il reparto difensivo. Da quel momento, Butez ha preso il posto dadimostrando di essere spesso decisivo.

Anche grazie alle sue parate, il Como ha raggiunto importanti risultati tra cui spicca la prima nonché storica qualificazione alla Champions League. Butez ha rinnovato il proprio contratto fino al 2030. Di seguito, il comunicato presente sul sito ufficiale dei Lariani:

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"Como 1907 è lieto di confermare il prolungamento del contratto del portiere francese Jean Butez fino a giugno 2030. Dal suo arrivo sulle rive del Lago di Como a gennaio 2025, Butez ha totalizzato 63 presenze e 26 clean sheet tra Serie A e Coppa Italia, contribuendo in maniera decisiva al decimo posto della scorsa stagione e alla prima storica qualificazione in Champions League dei Lariani. Con lui tra i pali, i biancoblù hanno chiuso la stagione 2025/26 con la miglior difesa della Serie A (29 gol subiti) e il più alto numero di clean sheet stagionali (19)".

Genova, Italia - 26 aprile 2026: Jean Butez del Como reagisce durante la partita di Serie A tra Genoa e Como allo Stadio Luigi Ferraris. (Foto di Simone Arveda/Getty Images)

Sui canali ufficiali del club lombardo, il portiere francese ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti il rinnovo. Le sue parole presenti nel comunicato ufficiale: "Fin dal primo giorno mi sono sentito a casa a Como, con il gruppo, il club e i tifosi. Questo rinnovo rappresenta la fiducia che ho ricevuto e la felicità mia e della mia famiglia di essere qui. Sono sempre affamato di nuovi obiettivi e convinto che questo sia solo l'inizio di qualcosa di speciale: insieme possiamo portare il Como sempre più in alto."

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