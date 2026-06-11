L'estremo difensore francese ha pienamente meritato questo prolungamento di contratto grazie alle sue prestazioni
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Tra le fila del Como arriva un'ottima notizia che riguarda il portiere titolare della squadra, ovvero Jean Butez. Il francese, infatti, ha rinnovato il proprio contratto con la squadra proveniente dalla Lombardia. Questo prolungamento, che lo legherà ai biancoblù fino al 2030, è arrivato grazie alle buonissime prestazioni che il francese ha fornito con le quali ha aiutato la squadra a raggiungere risultati molto importanti.
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Butez ha rinnovato col Como fino al 2030: il comunicato ufficialeIl club proveniente dalla Lombardia ha ingaggiato l'estremo difensore nel mese di gennaio dello scorso anno con l'obiettivo di rinforzare il reparto difensivo. Da quel momento, Butez ha preso il posto da titolare dimostrando di essere spesso decisivo.
Anche grazie alle sue parate, il Como ha raggiunto importanti risultati tra cui spicca la prima nonché storica qualificazione alla Champions League. Butez ha rinnovato il proprio contratto fino al 2030. Di seguito, il comunicato presente sul sito ufficiale dei Lariani:
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Sui canali ufficiali del club lombardo, il portiere francese ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti il rinnovo. Le sue parole presenti nel comunicato ufficiale: "Fin dal primo giorno mi sono sentito a casa a Como, con il gruppo, il club e i tifosi. Questo rinnovo rappresenta la fiducia che ho ricevuto e la felicità mia e della mia famiglia di essere qui. Sono sempre affamato di nuovi obiettivi e convinto che questo sia solo l'inizio di qualcosa di speciale: insieme possiamo portare il Como sempre più in alto."
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