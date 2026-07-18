Oltre a pensare ad acquisti e cessioni, la Roma sta lavorando anche ai rinnovi dei contratti dei propri giocatori. Proprio su questo fronte, nelle ultime ore sono arrivate due novità molto importanti in casa giallorossa. Infatti, il club della capitale ha annunciato in via ufficiale che il centrocampista Bryan Cristante ed il difensore centrale Gianluca Mancini hanno rinnovato i rispettivi contratti. Il primo resterà legato alla Roma per altri due anni, mentre il contratto del secondo scadrà nel mese di giugno del 2029, quindi fra tre anni.

Roma, i rinnovi di Cristante e Mancini sono stati ufficializzati: l'annuncio del club

Nato nel 1995, Cristante è cresciuto nel settore giovanile del, squadra con cui ha esordito indurante la stagioneIl centrocampista italiano veste la maglia della Roma dal, quando è stato preso dall' Atalanta con la formula delcondi. Negli anni è diventato un calciatore importante dei giallorossi e le sue prestazioni gli hanno fatto guadagnare la convocazione inper, disputato e vinto un anno dopo. Nel, invece, Cristante ha vinto lacon la Lupa. Di seguito, ilpresente sul sito ufficiale del club:

"L’AS Roma è lieta di annunciare il rinnovo del contratto di Bryan Cristante fino al 2028. Arrivato nella Capitale nell’estate del 2018, il centrocampista continua il suo lungo percorso in maglia giallorossa, con la quale è diventato negli anni un punto di riferimento dentro e fuori dal campo. Cristante ha finora collezionato 364 presenze e 21 gol tra campionato e coppe. Numeri che gli hanno permesso di entrare nella top 10 dei calciatori con più presenze di sempre nella storia del Club dal 1927".

Roma, Italia - 13 luglio 2026: I giocatori della Roma Bryan Cristante e Gianluca Mancini durante un allenamento presso il Centro Sportivo Fulvio Bernardini. (Foto di Fabio Rossi/AS Roma via Getty Images)

Così come il suo connazionale, anche Mancini è arrivato in giallorosso dall'Atalanta ma è successo nel 2019. Anche il difensore è tra i giocatori più importanti della squadra di cui, attualmente, è il vice-capitano. A seguire c'è il comunicato ufficiale della Roma riguardante il rinnovo del contratto del classe 1996:

"L’AS Roma è lieta di annunciare il rinnovo del contratto di Gianluca Mancini fino al 2029. Dal 2019 con la maglia giallorossa, il difensore ha collezionato 319 presenze e segnato 23 gol in tutte le competizioni. Mancini, classe 1996, è diventato negli anni un punto di riferimento per il Club e per i tifosi".