L'Udinese ha un nuovo esterno su cui fare affidamento e risponde al nome di Mergim Vojvoda. Negli ultimi minuti, infatti, il club proveniente dal Friuli Venezia Giulia ha annunciato in via ufficiale l'arrivo dell'ex calciatore del Torino. La squadra bianconera ha acquistato il 31enne dal Como, con cui la scorsa stagione il kosovaro ha conquistato la prima nonché storica qualificazione alla Champions League.

Vojvoda nuovo giocatore dell'Udinese: il comunicato ufficiale

Il giocatore dellapuò ricoprire diversi ruoli come quello di terzino destro ma anche quello di esterno di centrocampo su entrambe le fasce. Dopo gli anni al Torino, dal mese di febbraio dello scorso anno Vojvoda ha indossato la maglia del Como. Dopo una stagione e mezza, i Lariani l'hanno ceduto perpiùdiIl giocatore ha firmato coi bianconericon opzione di rinnovo. Di seguito, ilpresente sul sito ufficiale del club:

"Un innesto di qualità ed esperienza per le corsie bianconere: Mergim Vojvoda è ufficialmente un giocatore dell'Udinese.L'esterno è stato acquistato a titolo definitivo dal Como ed ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028 con opzione per un'ulteriore stagione sportiva. Vojvoda è l'interprete ideale per agire sia in una difesa a 4 che da quinto, essendo dotato di ottima tecnica e di propensione offensiva".

Bratislava, Slovacchia - 26 marzo 2026: Mërgim Vojvoda del Kosovo controlla il pallone durante i Play-off per la qualificazione al Mondiale 2026 tra Slovacchia e Kosovo al Narodny futbalovy stadion. (Foto di Christian Bruna/Getty Images)

"Nasce il 1° febbraio 1995 a Llhaushe in Kosovo ma muove i primi passi calcistici nel Maastricht in Olanda. Si trasferisce, in Belgio allo Standard Liegi e, poi, al Sint-Truiden con cui debutta tra i professionisti nella stagione 14/15. Nell'annata seguente va in Germania al Carl Zeiss Jena ma ci rimane solo un anno prima di far ritorno in Belgio, stavolta al Mouscron. Lì trascorre 3 annate totalizzando 103 presenze condite da 2 gol tra campionato e coppa. Torna stabilmente allo Standard Liegi nell'estate 2019. Con i biancorossi gioca l'Europa League (3 presenze nell'edizione 19/20) e segna un gol in 25 partite di Jupiler Pro League.

Nell'estate 2020 per Vojvoda si schiudono le porte della Serie A. Firma con il Torino dove diviene subito un elemento cardine. In granata rimarrà per 4 anni e mezzo, fino al gennaio del 2025, disputando 135 partite tra Serie A e Coppa Italia con 3 gol complessivi. A gennaio 2025 decide di sposare il progetto del Como".

Como, Italia - 14 febbraio 2026: Mergim Vojvoda del Como in azione durante la partita di Serie A tra Como e Fiorentina allo Stadio Giuseppe Sinigaglia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

"Mergim diviene da subito una pedina fondamentale sullo scacchiere di Fabregas che lo impiega anche da esterno alto con ottimi risultati. In metà campionato 24/25, infatti, segna un gol in 11 presenze. Numeri e prestazioni importanti che vengono amplificate nell'ultima stagione quando segna 2 gol in 30 partite di Serie A contribuendo in maniera rilevante alla storica qualificazione in Champions League dei lariani.

Con il Como ha raggiunto anche le semifinali di Coppa Italia, competizione in cui lo scorso anno è sceso in campo in 4 occasioni.Vojvoda è un titolare fisso della nazionale kosovara di cui ha indossato anche la fascia da capitano ed è recordman di presenze. In totale, infatti, ha giocato finora 74 partite con la maglia del suo Paese segnando anche 3 gol. Vanta anche 12 presenze con l'Albania under 21".