Da oggi, il Como avrÃ un nuovo attaccante e risponde al nome di Moise Kean. Negli ultimi minuti, infatti, la squadra proveniente dalla Lombardia ha annunciato in via ufficiale l'arrivo della prima punta nata nel 2000. In questo modo, i Lariani hanno rinforzato ancor di piÃ¹ il proprio reparto offensivo che giÃ dispone di elementi dalle ottime qualitÃ

Kean nuovo giocatore del Como: il comunicato ufficiale

Il club lombardo era alla ricerca di un nuovo attaccante ma, soprattutto, di un calciatore italiano per le liste. Dopo diverse settimane di tentativi e trattative, alla fine i Lariani hanno acquistato Kean. Il Como ha pagatoper ile, nelle casse dellane verserÃ altriper l'di. Di seguito, il comunicato presente sul sito ufficiale del Como:

"Il Como 1907 Ã¨ lieto di annunciare lâ€™ingaggio in prestito dellâ€™attaccante italiano Moise Kean dallâ€™ACF Fiorentina, con obbligo di riscatto. Nato a Vercelli nel 2000, Kean Ã¨ cresciuto nel vivaio della Juventus, facendo il suo debutto in Serie A a 16 anni prima di intraprendere esperienze con Hellas Verona, Everton e Paris Saint-Germain. Moise Ã¨ successivamente tornato alla Juventus nel 2021 per poi passare alla Fiorentina nel 2024. Nelle due stagioni disputate a Firenze, Kean si Ã¨ imposto come uno degli attaccanti piÃ¹ prolifici della Serie A, realizzando 27 gol in campionato, di cui 19 nella stagione 2024/25. Nel corso della sua carriera Kean ha rappresentato la Nazionale Italiana, collezionando 13 gol in 26 presenze con gli Azzurri".

Firenze, Italia - 14 agosto 2026: Moise Kean della Fiorentina in azione durante la partita di Coppa Italia tra Fiorentina e Benevento allo Stadio Artemio Franchi. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Ai canali ufficiali della sua nuova squadra, il classe 2000 ha rilasciato anche le sue prime dichiarazioni in qualitÃ di calciatore biancoblÃ¹. Le sue parole presenti sul sito ufficiale del club: "Qui a Como ho trovato un ambiente compatto. Ci sono tanti ragazzi con grande voglia di fare bene e un ottimo progetto. Il mister ha grandi idee in cui mi rispecchio molto. Mi dÃ una carica enorme ed Ã¨ una persona fantastica che saprÃ aiutarmi nel mio percorso. Non vedo l'ora di iniziare e di esultare presto insieme ai tifosi allo stadio". Sul nuovo acquisto, Fabregas ha dichiarato: "Moise Ã¨ un giocatore importante, giÃ pronto ed esperto ma con ancora tanta fame e margini di crescita. Ha grande forza fisica, velocitÃ e capacitÃ di gestire l'attacco, caratteristiche che alzeranno il livello della squadra. Non vediamo l'ora di iniziare a lavorare insieme sul campo."