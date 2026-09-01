I Lariani migliorano il proprio reparto offensivo acquistando l'attaccante della Nazionale nonchÃ© ormai ex numero 9 della Fiorentina
Da oggi, il Como avrÃ un nuovo attaccante e risponde al nome di Moise Kean. Negli ultimi minuti, infatti, la squadra proveniente dalla Lombardia ha annunciato in via ufficiale l'arrivo della prima punta nata nel 2000. In questo modo, i Lariani hanno rinforzato ancor di piÃ¹ il proprio reparto offensivo che giÃ dispone di elementi dalle ottime qualitÃ
Kean nuovo giocatore del Como: il comunicato ufficialeIl club lombardo era alla ricerca di un nuovo attaccante ma, soprattutto, di un calciatore italiano per le liste UEFA. Dopo diverse settimane di tentativi e trattative, alla fine i Lariani hanno acquistato Kean. Il Como ha pagato 5 milioni di euro per il prestito e, nelle casse della Fiorentina, ne verserÃ altri 35 bonus inclusi per l'obbligo di riscatto. Di seguito, il comunicato presente sul sito ufficiale del Como:
"Il Como 1907 Ã¨ lieto di annunciare lâ€™ingaggio in prestito dellâ€™attaccante italiano Moise Kean dallâ€™ACF Fiorentina, con obbligo di riscatto. Nato a Vercelli nel 2000, Kean Ã¨ cresciuto nel vivaio della Juventus, facendo il suo debutto in Serie A a 16 anni prima di intraprendere esperienze con Hellas Verona, Everton e Paris Saint-Germain. Moise Ã¨ successivamente tornato alla Juventus nel 2021 per poi passare alla Fiorentina nel 2024. Nelle due stagioni disputate a Firenze, Kean si Ã¨ imposto come uno degli attaccanti piÃ¹ prolifici della Serie A, realizzando 27 gol in campionato, di cui 19 nella stagione 2024/25. Nel corso della sua carriera Kean ha rappresentato la Nazionale Italiana, collezionando 13 gol in 26 presenze con gli Azzurri".
Ai canali ufficiali della sua nuova squadra, il classe 2000 ha rilasciato anche le sue prime dichiarazioni in qualitÃ di calciatore biancoblÃ¹. Le sue parole presenti sul sito ufficiale del club: "Qui a Como ho trovato un ambiente compatto. Ci sono tanti ragazzi con grande voglia di fare bene e un ottimo progetto. Il mister ha grandi idee in cui mi rispecchio molto. Mi dÃ una carica enorme ed Ã¨ una persona fantastica che saprÃ aiutarmi nel mio percorso. Non vedo l'ora di iniziare e di esultare presto insieme ai tifosi allo stadio". Sul nuovo acquisto, Fabregas ha dichiarato: "Moise Ã¨ un giocatore importante, giÃ pronto ed esperto ma con ancora tanta fame e margini di crescita. Ha grande forza fisica, velocitÃ e capacitÃ di gestire l'attacco, caratteristiche che alzeranno il livello della squadra. Non vediamo l'ora di iniziare a lavorare insieme sul campo."
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