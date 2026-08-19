Matteo Ruggeri sbarca ufficialmente in Premier League. Reduce dall'esperienza in Spagna alla corte dell'Atletico Madrid di Diego Simeone, con cui ha collezionato ben 47 presenze (3485' i minuti effettivi in campo) e ben 7 assist, il terzino italiano ha firmato ufficialmente con l'Aston Villa iniziando la sua nuova avventura in Inghilterra. Secondo il noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano, i Villains verseranno 25 milioni di euro (parte fissa) più 1,5 milioni di bonus nelle casse dei colchoneros.

Il comunicato dell'Aston Villa

L'Aston Villa è lieto di annunciare l'ingaggio di Matteo Ruggeri dall'Atlético Madrid".

Attraverso un post sui propri canali social e un comunicato stampa, l'ha ufficializzato l'arrivo in squadra discrivendo: "

MADRID, SPAGNA - 26 NOVEMBRE: Matteo Ruggeri dell'Atletico de Madrid reagisce durante la partita della quinta giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2025/26 tra Atletico de Madrid e FC Internazionale Milano, disputata all'Estadio Metropolitano il 26 novembre 2025 a Madrid, Spagna. (Foto di David Ramos/Getty Images)

Continuando, il club di Birmingham ha precisato la formula del trasferimento del terzino italiano sottolineando: "Il terzino sinistro, vincitore dell'UEFA Europa League con l'Atalanta nel 2024, ha completato il suo trasferimento a titolo definitivo al B6".

Il benvenuto a Matteo Ruggeri

Ruggeri, 24 anni, è cresciuto nel settore giovanile dell'Atalanta, collezionando oltre 100 presenze e vincendo trofei europei prima di trasferirsi all'Atletico la scorsa estate

A livello internazionale, ha rappresentato l'Italia in diverse nazionali giovanili, ma, nonostante le convocazioni, non ha ancora esordito con la maglia della Nazionale maggiore".

Ciao, Matteo 👋



Aston Villa is delighted to announce the signing of Matteo Ruggeri from Atletico Madrid. pic.twitter.com/hPksPSylTB — Aston Villa (@AVFCOfficial) August 19, 2026

Sempre all'interno della nota ufficiale, l' Aston Villa ha brevemente presentato la carriera diraccontando: "

Infine, la società inglese ha chiuso la nota ufficiale dando il benvenuto all'ex Atalanta e Atletico Madrid concludendo con un: "Benvenuto, Matteo!". Attraverso l'ufficialità di questa operazione, dunque, Matteo Ruggeri diventerà l'undicesimo calciatore italiano attualmente presente nella massima divisione del calcio inglese.