L'Aston Villa ha ufficializzato l'arrivo in squadra di Matteo Ruggeri: il terzino italiano lascia la Spagna e inizia la sua nuova avventura in Inghilterra
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Matteo Ruggeri sbarca ufficialmente in Premier League. Reduce dall'esperienza in Spagna alla corte dell'Atletico Madrid di Diego Simeone, con cui ha collezionato ben 47 presenze (3485' i minuti effettivi in campo) e ben 7 assist, il terzino italiano ha firmato ufficialmente con l'Aston Villa iniziando la sua nuova avventura in Inghilterra. Secondo il noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano, i Villains verseranno 25 milioni di euro (parte fissa) più 1,5 milioni di bonus nelle casse dei colchoneros.
Il comunicato dell'Aston VillaAttraverso un post sui propri canali social e un comunicato stampa, l'Aston Villa ha ufficializzato l'arrivo in squadra di Matteo Ruggeri scrivendo: "L'Aston Villa è lieto di annunciare l'ingaggio di Matteo Ruggeri dall'Atlético Madrid".
Continuando, il club di Birmingham ha precisato la formula del trasferimento del terzino italiano sottolineando: "Il terzino sinistro, vincitore dell'UEFA Europa League con l'Atalanta nel 2024, ha completato il suo trasferimento a titolo definitivo al B6".
Il benvenuto a Matteo RuggeriSempre all'interno della nota ufficiale, l'Aston Villa ha brevemente presentato la carriera di Matteo Ruggeri raccontando: "Ruggeri, 24 anni, è cresciuto nel settore giovanile dell'Atalanta, collezionando oltre 100 presenze e vincendo trofei europei prima di trasferirsi all'Atletico la scorsa estate. A livello internazionale, ha rappresentato l'Italia in diverse nazionali giovanili, ma, nonostante le convocazioni, non ha ancora esordito con la maglia della Nazionale maggiore".
Ciao, Matteo 👋— Aston Villa (@AVFCOfficial) August 19, 2026
Aston Villa is delighted to announce the signing of Matteo Ruggeri from Atletico Madrid. pic.twitter.com/hPksPSylTB
Infine, la società inglese ha chiuso la nota ufficiale dando il benvenuto all'ex Atalanta e Atletico Madrid concludendo con un: "Benvenuto, Matteo!". Attraverso l'ufficialità di questa operazione, dunque, Matteo Ruggeri diventerà l'undicesimo calciatore italiano attualmente presente nella massima divisione del calcio inglese.
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