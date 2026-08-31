Jan Ziolkowski riparte ufficialmente dal Monza. Dopo appena 23 presenze tra campionato e coppa con la maglia della Roma, il difensore polacco lascia la capitale e si trasferisce in Brianza. Operazione in prestito con diritto di riscatto fissato a 18 milioni di euro, secondo quanto riportato dal noto giornalista Fabrizio Romano.

La Roma annuncia la partenza di Ziolkowski

Attraverso un comunicato ufficiale e un post sui propri canali social, laha ufficializzato la partenza discrivendo: " L'AS Roma comunica di avere trovato l'accordo con il Monza per la cessione di Jan Ziolkowski. L'operazione si conclude con la formula del".

Successivamente, il club giallorosso ha mandato un grande in bocca al lupo al difensore polacco sottolineando: "In giallorosso, il difensore conta 23 presenze complessive con 1 gol segnato. In bocca al lupo per il futuro, Jan!".

ATENE, GRECIA - 29 GENNAIO: Jan Ziolkowski dell'AS Roma in azione durante la partita degli ottavi di finale della fase a gironi di UEFA Europa League 2025/26 tra Panathinaikos FC e AS Roma allo stadio Spyros Louis di Atene, Grecia, il 29 gennaio 2026. (Foto di Fabio Rossi/AS Roma via Getty Images)

Il Monza accoglie il calciatore polacco

Sponda biancorossa, il Monza ha annunciato l'arrivo in squadra di Jan Ziolkowski comunicando: "Jan Ziolkowski è un nuovo calciatore del Monza. Il difensore polacco arriva dalla Roma a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027 con diritto di riscatto a favore del Club biancorosso

".

Infine, la società lombarda ha dato il benvenuto all'ex difensore della Roma ripercorrendo la sua carriera: "Nato a Varsavia il 5 giugno 2005, cresce nelle giovanili del Polonia Varsavia. Nel 2022 approda al Legia Varsavia, con cui esordisce tra i professionisti nel 2023-34, collezionando 3 presenze nel campionato polacco. Nel 2024-25 debutta anche in Europa, giocando 6 gare di Conference League e chiudendo la stagione con 19 partite in campionato. Nell’estate 2025 viene acquistato dalla Roma con cui esordisce in Serie A il 28 settembre contro l’Hellas Verona. Alla sua prima stagione in Italia scende in campo 18 volte in campionato e debutta anche in Europa League, dove colleziona 4 presenze. Difensore centrale dal fisico imponente, duttile e abile nell’impostazione, vanta anche 3 presenze con la Polonia. Un altro prospetto giovane di grande qualità per il nuovo Monza. Benvenuto Jan!".