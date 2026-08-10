Allegri tutela Vlahovic: "E' appena arrivato e sta giocando ogni 3 giorni..."

A due settimane dall'inizio dei campionati europei Dusan Vlahovic è ancora senza squadra. Dopo aver concluso l'esperienza con la Juventus, il serbo è finito nel mirino di diversi club, tra cui il Besiktas che era disposto a fare uno sforzo economico su indicazione di Vincenzo Italiano. Ma cosa impedisce al classe 2000 di trovare una nuova sistemazione? Il problema sembra siano le richieste degli agenti che giocano alto sulle commissioni. Un'esperienza che la Juventus ha già vissuto.

Vlahovic ancora svincolato: colpa degli... agenti

Il caso Dusan Vlahovic continua a farsi sempre più spinoso, soprattutto quando all'inizio dei campionati mancano meno di due settimane. L'ex attaccante dellaè ancora svincolato nonostante le richieste di diverse club. Come ricordiamo, il sogno del classe 2000 era vestire la maglia delma in questa sessione di mercato il club catalano non si è mai mosso per il giocatore serbo anche a causa delle richieste imposte dai suoi agenti sulla questione commissioni: cifre da capogiro che spaventano chiunque si faccia avanti per l'ex

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Come infatti ha riportato La Stampa, nessuna squadra sarebbe disposta a pagare le commissioni richieste che si aggirano attorno a cifre importanti. Alla Juve, oltre alla richiesta di 8 milioni di euro all'anno, era stata aggiunta una cifra considerevole da riservare al suo entourage. Pretese che si sono alzate durante il colloquio con l'Al Ahli: 25 milioni oltre allo stipendio stratosferico richiesto, cifre che hanno scoraggiato perfino il ricco campionato saudita.

L'attaccante serbo #9 della Juventus Dusan Vlahovic festeggia dopo aver segnato un gol durante la partita di calcio italiana di Serie A tra Torino e Juventus allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino il 24 maggio 2026. (Foto di MARCO BERTORELLO / AFP via Getty Images)

Tra tutti i club che questa estate si sono fatti avanti per il 26 enne, il Besiktas è stato l'unico che ha davvero tentato di aprire una trattativa con i suoi agenti. I bianconeri avevano avanzato un offerta di 8 milioni all'anno ma i costi alti hanno fermato tutto. La priorità per Vlahovic rimane la Liga ma per questo dovrà prima rivedere le proprie richieste per essere in linea con le possibilità dei club.