Il Besiktas aveva accarezzato l'ipotesi di portare a casa Momo Salah, portando ad Istanbul una delle più grandi stelle del panorama calcistico. La trattativa, però, non ha trovato un punto d'incontro decisivo: le distanze dal punto di vista economico hanno frenato l'operazione. Ma, l'attenzione del club e nella fattispecie del tecnico Vincenzo Italiano, si è spostata ancora una volta su Dusan Vlhaovic. L'oramai ex centravanti della Juventus è svincolato e, nell'attesa di una proposta di una big, è disponibile ad ascoltare tutte le offerte.

Italiano pazzo di Vlahovic: il Besiktas tenta l'affondo

Con la maglia bianconera, Dusan Vlahovic ha collezionato. Con la Juventus, il serbo ha vinto 1, decidendo la finale contro lcon un gol.

TORINO, ITALIA – 24 MAGGIO: Dusan Vlahovic della Juventus festeggia il gol dello 0-1 durante la partita di Serie A tra Torino FC e Juventus FC, disputata allo Stadio Olimpico Grande Torino il 24 maggio 2026 a Torino, Italia.(Photo by Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

Il legame tra Vincenzo Italiano e Dusan Vlahovic rappresenterebbe uno degli aspetti fondamentali della trattativa. L'allenatore sa benissimo come valorizzare le caratteristiche del serbo e vede in lui l'uomo giusto per costruire un progetto importante in questa nuova avventura al Besiktas. Durante la loro esperienze alla Fiorentina, il classe 2000 aveva trovato continuità e fiducia. Le sue prestazioni superlative avevano attirato l'attenzione della Juventus, che spese circa 70 milioni per portare il centravanti a Torino.

Ora il tecnico ex Bologna vorrebbe ripartire proprio da quel rapporto costruito in passato. Il club turco considera il serbo un obiettivo primario e sarebbe disposto anche a sborsare una cifra estrosa per portarselo a casa. In attesa di una chiamata da parte di un big club, Dusan Vlahovic sta prendendo in considerazione tutte le offerte che arrivano.

📌 Dusan Vlahovic gündemi



💬 "Oyuncunun serbest olması sebebiyle ipler onun elinde. Beş büyük ligin yukarıdaki takımlarından kontrat almak gibi perspektifi olabilir."

💬 "Vlahovic için bir fırsat olursa kulüp olarak değerlendirmek isteriz. Çünkü hocanın eski oyuncusu ve kariyer… pic.twitter.com/NpchQvBG0L — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) July 27, 2026

Tutto nelle mani del serbo: accettare la destinazione turca o aspettare una Big?

A conferma dell'interesse del club turco, ci sarebbero anche le dichiarazioni del direttore sportivo:". Dusan è un giocatore svincolato, quindi spetterebbe a lui la decisione. Noi in quanto club interessato abbiamo chiarito le nostre intenzioni, se si dovesse presentare l'occasione vedremo che fare.".

(NAPOLI, ITALIA – 11 MAGGIO: Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna FC 1909, durante la partita di Serie A tra SSC Napoli e Bologna FC 1909, disputata allo stadio Diego Armando Maradona l’11 maggio 2026 a Napoli, Italia.Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Nei primi discorsi con il tecnico, Vlahovic non avrebbe chiuso la porta ad un possibile approdo in Turchia. La sua posizione sembrerebbe abbastanza chiara: prendere in considerazione l'offerta del Besiktas in attesa che qualche big chiami. Ma, il mercato non aspetta. Al momento l'unica società che accontenterebbe il serbo anche dal punto di vista economico (la richiesta è di 12 milioni annui) è la squadra di Istanbul. Per il centravanti si avvicina il momento della scelta: accettare la proposta della squadra di Vincenzo Italiano o attendere la chiamata di una big?