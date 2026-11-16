Wilfried Zaha potrebbe tornare a giocare in Inghilterra. L'ex stella del Crystal Palace rappresenta un nome intrigante in vista del mercato di gennaio 2027 e il West Ham potrebbe essere una destinazione interessante per rilanciare la sua carriera. Al momento, però, non risultano conferme recenti di una trattativa concreta tra gli Hammers e l'attaccante ivoriano.

Wilfried Zaha e il Crystal Palace

A 34 anni appena compiuti,è alla ricerca di una nuova opportunità dopo aver lasciato ilall'esperienza in, sono seguite le avventure ale alin. Quest'estate si era parlato di un ritorno al, ma la trattativa con le Eagles non è mai decollata nonostante l'ivoriane si fosse allenato anche a, il centro di allenamento del club di. Ilconosce bene le sue qualità. Già nell'estate del 2024 il club londinese era stato accostato al suo nome, insieme al Wolverhampton e al Crystal Palace. Un interesse passato che potrebbe tornare d'attualità, soprattutto considerando la possibilità di ingaggiare un calciatore attualmente svincolato.

ISTANBUL, TURCHIA - 29 GENNAIO: Wilfried Zaha del Galatasaray reagisce durante la partita della Süper Lig turca tra Galatasaray e Gaziantep al Rams Park, il 29 gennaio 2024 a Istanbul, in Turchia. (Foto di Ahmad Mora/Getty Images)

Zaha torna a Londra?

Zaha porterebbe esperienza, imprevedibilità e soprattutto una grande conoscenza del calcio inglese. Con la maglia del Crystal Palace ha collezionato, diventando uno dei simboli più amati nella storia recente delle Eagles. Numeri che raccontano il valore di un giocatore capace di fare la differenza grazie alla velocità, al dribbling e alle accelerazioni negli ultimi trenta metri. Per il, attualmente ine nella rincorsa alle posizioni di vertice, un profilo comepotrebbe rappresentare un rinforzo di esperienza per la seconda parte della stagione.

La sua capacità di saltare l'uomo e creare superiorità numerica potrebbe offrire nuove soluzioni offensive alla squadra di Scott Parker. Restano naturalmente alcune incognite, soprattutto legate alla condizione atletica e alle richieste economiche del giocatore. Inoltre, nelle ultime settimane anche la Lazio e l'Al-Ain sono state accostate all'ivoriano, senza che emergessero offerte concrete. Il ritorno di Zaha a Londra, questa volta sulla sponda claret and blue, sarebbe una delle storie più affascinanti del mercato invernale. Per ora rimane una possibilità tutta da verificare, ma il fascino di rivedere l'ex idolo di Selhurst Park protagonista nel calcio inglese è indiscutibile.