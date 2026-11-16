Wilfried Zaha torna in Inghilterra? Per l'ex stella del Crystal Palace potrebbe arrivare un contratto nell'East London
Wilfried Zaha potrebbe tornare a giocare in Inghilterra. L'ex stella del Crystal Palace rappresenta un nome intrigante in vista del mercato di gennaio 2027 e il West Ham potrebbe essere una destinazione interessante per rilanciare la sua carriera. Al momento, però, non risultano conferme recenti di una trattativa concreta tra gli Hammers e l'attaccante ivoriano.
Wilfried Zaha e il Crystal PalaceA 34 anni appena compiuti, Zaha è alla ricerca di una nuova opportunità dopo aver lasciato il Galatasaray all'esperienza in Turchia, sono seguite le avventure al Lione e al Charlotte FC in MLS. Quest'estate si era parlato di un ritorno al Crystal Palace, ma la trattativa con le Eagles non è mai decollata nonostante l'ivoriane si fosse allenato anche a Copers Cope, il centro di allenamento del club di South London. Il West Ham conosce bene le sue qualità. Già nell'estate del 2024 il club londinese era stato accostato al suo nome, insieme al Wolverhampton e al Crystal Palace. Un interesse passato che potrebbe tornare d'attualità, soprattutto considerando la possibilità di ingaggiare un calciatore attualmente svincolato.
Zaha torna a Londra?Zaha porterebbe esperienza, imprevedibilità e soprattutto una grande conoscenza del calcio inglese. Con la maglia del Crystal Palace ha collezionato 458 presenze e 90 reti in Premier League, diventando uno dei simboli più amati nella storia recente delle Eagles. Numeri che raccontano il valore di un giocatore capace di fare la differenza grazie alla velocità, al dribbling e alle accelerazioni negli ultimi trenta metri. Per il West Ham, attualmente in Championship e nella rincorsa alle posizioni di vertice, un profilo come Zaha potrebbe rappresentare un rinforzo di esperienza per la seconda parte della stagione.
La sua capacità di saltare l'uomo e creare superiorità numerica potrebbe offrire nuove soluzioni offensive alla squadra di Scott Parker. Restano naturalmente alcune incognite, soprattutto legate alla condizione atletica e alle richieste economiche del giocatore. Inoltre, nelle ultime settimane anche la Lazio e l'Al-Ain sono state accostate all'ivoriano, senza che emergessero offerte concrete. Il ritorno di Zaha a Londra, questa volta sulla sponda claret and blue, sarebbe una delle storie più affascinanti del mercato invernale. Per ora rimane una possibilità tutta da verificare, ma il fascino di rivedere l'ex idolo di Selhurst Park protagonista nel calcio inglese è indiscutibile.
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