Nel giro di poche ore avrà inizio il Mondiale 2026 che si terrà in Canada, Messico e Stati Uniti. Le tre nazioni che si trovano nel continente americano, infatti, si sono candidate insieme per ospitare la massima competizione intercontinentale. I tre Paesi ospitanti, ovviamente, sperano di andare il più avanti possibile nel torneo nonostante ci siano avversari molto più forti. Nelle ultime ore, il sito di ESPN ha riportato uno studio secondo cui, grazie ad alcune coincidenze, gli Stati Uniti potrebbero essere incoronati Campioni del Mondo.

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Lo studio dei due dipendenti della NASA

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Stati Uniti vincitori del Mondiale 2026: i tredici motivi partendo dai primi otto

Il tutto ha inizio neldue dipendenti della NASA,, hanno deciso di rivolgere le proprie attenzioni sul calcio. I due hanno scritto un articolo sul cosa si può "dedurre dal risultato di una partita riguardo la forza relative delle due squadre". Per loro, se il risultato di un incontro dovesse determinare la forza di una squadra, allora non ci dovrebbe essere lo scenario in cui Squadra 1 batte Squadra 2 che, a sua volta, vince contro Squadra 3 che sconfigge Squadra 1. Ciò sarebbe quel che i due hanno chiamato. Skinner e Freeman, quindi, hanno analizzato le partite dei Mondiali dalalCol loro studio, hanno dimostrato che triangolo ha avuto luogo neldei casi.Partendo da quell'analisi, quindi, la Nazionale degli Stati Uniti potrebbe vincere il torneo. Detto ciò, ESPN ha elencato iper cui quest'evento potrebbe accadere.: nelle ultime cinque edizioni la prima delnon ha mai vinto il Mondiale, adesso in cima c'è l'mentre gli USA sono: il detentore delnon ha mai vinto il torneo, la Francia hae gli States non hanno mai avuto un loro giocatore candidato al riconoscimento individuale.: a parte le prime due edizioni, un'non ha mai vinto il Mondiale, gli Stati Uniti sono all'undicesima partecipazione e quindi si tolgonoed

Londra, Inghilterra - 9 maggio 2026: Mauricio Pochettino, commissario tecnico degli Stati Uniti, visto all'interno dello stadio durante la partita di Premier League tra Fulham e Bournemouth al Craven Cottage. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Altri motivi sono i seguenti. Numero 4: le Nazionali qualificate tramite Play-off non hanno mai trionfato, quindi via otto selezioni tra cui figurano anche Svezia e Turchia. Ragione numero 5: nessun allenatore ha mai vinto Mondiale e Premier League, l'unico di questa lista è il ct del Brasile Carlo Ancelotti. Mauricio Pochettino, ct degli USA, non ha vinto nulla col Tottenham. Motivo 6: nessun ct dai 60 anni in sù ha mai vinto il torneo, il tecnico degli Stati ne ha 54 e così togliamo diverse Nazionali tra cui Olanda, Spagna e Belgio. Ragione 7: dal 1966, solo l'Inghilterra ha vinto il Mondiale come primo titolo internazionale e quindi via altri Paesi tra cui la Croazia. Motivo 8: gli inglesi non hanno mai vinto nulla al di fuori dei propri confini.

Gli ultimi cinque motivi

Passiamo agli ultimi quattro motivi.: Nazionali che nel Ranking FIFA occupano posizioni dalla numeronon hanno mai trionfato, gli Stati Uniti sono diciassettesimi.: i calciatorinon hanno mai vinto il Mondiale, negli States c'è il 38ennecome giocatore più anziano.: dal, giocatori di Milan hanno vinto il torneo e gli Stati Uniti, in rosa, hanno il rossonero

Milano, Italia - 24 maggio 2026: Christian Pulisic del Milan in azione durante la partita di Serie A tra Milan e Cagliari allo Stadio Giuseppe Meazza. (Foto di Giuseppe Cottini/AC Milan via Getty Images)

Dodicesimo e penultimo motivo: Nazionali eliminate per due volte di fila ai gironi non hanno mai vinto, nell'edizione precedenti gli Stati Uniti sono usciti agli ottavi di finale. Tra le pochissime rimaste, la Germania esce in questo caso. Tredicesimo ed ultimo motivo: nelle ultime dieci edizioni, nessuna selezione ha vinto senza un giocatore in rosa che avesse realizzato almeno 17 reti in Nazionale. Il giapponese Ueda ha segnato 16 gol con la sua Nazionale, mentre Pulisic è a quota 33. A conti fatti, quindi, gli Stati Uniti potrebbero vincere i Mondiali perché superano tutti i tredici ostacoli.

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