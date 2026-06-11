Secondo alcune coincidenze e statistiche dettagliate, la selezione dell'America Settentrionale salirà sul tetto del mondo
Somalia, l'arbitro Omar Artan accolto da eroe dopo l'esclusione dal Mondiale
Nel giro di poche ore avrà inizio il Mondiale 2026 che si terrà in Canada, Messico e Stati Uniti. Le tre nazioni che si trovano nel continente americano, infatti, si sono candidate insieme per ospitare la massima competizione intercontinentale. I tre Paesi ospitanti, ovviamente, sperano di andare il più avanti possibile nel torneo nonostante ci siano avversari molto più forti. Nelle ultime ore, il sito di ESPN ha riportato uno studio secondo cui, grazie ad alcune coincidenze, gli Stati Uniti potrebbero essere incoronati Campioni del Mondo.
Scopri come vedere tantissimi eventi in streaming gratis su Bet 365, clicca qui
Lo studio dei due dipendenti della NASAIl tutto ha inizio nel 2009 due dipendenti della NASA, Gerald Skinner e Guy Freeman, hanno deciso di rivolgere le proprie attenzioni sul calcio. I due hanno scritto un articolo sul cosa si può "dedurre dal risultato di una partita riguardo la forza relative delle due squadre". Per loro, se il risultato di un incontro dovesse determinare la forza di una squadra, allora non ci dovrebbe essere lo scenario in cui Squadra 1 batte Squadra 2 che, a sua volta, vince contro Squadra 3 che sconfigge Squadra 1. Ciò sarebbe quel che i due hanno chiamato "triangolo intransitivo". Skinner e Freeman, quindi, hanno analizzato le partite dei Mondiali dal 1938 al 2006. Col loro studio, hanno dimostrato che triangolo ha avuto luogo nel 12% dei casi.
Caricamento post Instagram...
Stati Uniti vincitori del Mondiale 2026: i tredici motivi partendo dai primi ottoPartendo da quell'analisi, quindi, la Nazionale degli Stati Uniti potrebbe vincere il torneo. Detto ciò, ESPN ha elencato i 13 motivi per cui quest'evento potrebbe accadere. Motivo 1: nelle ultime cinque edizioni la prima del Ranking FIFA non ha mai vinto il Mondiale, adesso in cima c'è l'Argentina mentre gli USA sono 17esimi. Numero 2: il detentore del Pallone d'Oro non ha mai vinto il torneo, la Francia ha Dembélé e gli States non hanno mai avuto un loro giocatore candidato al riconoscimento individuale. Motivo 3: a parte le prime due edizioni, un'esordiente non ha mai vinto il Mondiale, gli Stati Uniti sono all'undicesima partecipazione e quindi si tolgono Capo Verde, Curaçao, Giordania ed Uzbekistan.
Altri motivi sono i seguenti. Numero 4: le Nazionali qualificate tramite Play-off non hanno mai trionfato, quindi via otto selezioni tra cui figurano anche Svezia e Turchia. Ragione numero 5: nessun allenatore ha mai vinto Mondiale e Premier League, l'unico di questa lista è il ct del Brasile Carlo Ancelotti. Mauricio Pochettino, ct degli USA, non ha vinto nulla col Tottenham. Motivo 6: nessun ct dai 60 anni in sù ha mai vinto il torneo, il tecnico degli Stati ne ha 54 e così togliamo diverse Nazionali tra cui Olanda, Spagna e Belgio. Ragione 7: dal 1966, solo l'Inghilterra ha vinto il Mondiale come primo titolo internazionale e quindi via altri Paesi tra cui la Croazia. Motivo 8: gli inglesi non hanno mai vinto nulla al di fuori dei propri confini.
Gli ultimi cinque motiviPassiamo agli ultimi quattro motivi. Numero 9: Nazionali che nel Ranking FIFA occupano posizioni dalla numero 18 in giù non hanno mai trionfato, gli Stati Uniti sono diciassettesimi. Ragione numero 10: i calciatori over 40 non hanno mai vinto il Mondiale, negli States c'è il 38enne Ream come giocatore più anziano. Motivo numero 11: dal 1982, giocatori di Milan, Inter, Bayern Monaco e Liverpool hanno vinto il torneo e gli Stati Uniti, in rosa, hanno il rossonero Christian Pulisic.
Dodicesimo e penultimo motivo: Nazionali eliminate per due volte di fila ai gironi non hanno mai vinto, nell'edizione precedenti gli Stati Uniti sono usciti agli ottavi di finale. Tra le pochissime rimaste, la Germania esce in questo caso. Tredicesimo ed ultimo motivo: nelle ultime dieci edizioni, nessuna selezione ha vinto senza un giocatore in rosa che avesse realizzato almeno 17 reti in Nazionale. Il giapponese Ueda ha segnato 16 gol con la sua Nazionale, mentre Pulisic è a quota 33. A conti fatti, quindi, gli Stati Uniti potrebbero vincere i Mondiali perché superano tutti i tredici ostacoli.
Guarda tutto il calcio nazionale e internazionale in streaming gratis su Bet365
© RIPRODUZIONE RISERVATA