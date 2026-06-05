Quello che è successo a Cole Palmer ha davvero dell'incredibile. O meglio dire, imbarazzante. L'attaccante del Chelsea, come ricordiamo, non è stato a sorpresa convocato da Thomas Tuchel per il Mondiale con la sua Inghilterra. Un colpo durissimo per l'orgoglio del numero 10 dei Blues eppure la Nike, in maniera anomala, ha trovato il modo per "convocarlo".

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Cole Palmer, la Nike lo inserisce nello spot Mondiale nonostante la mancata convocazione

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Cole Palmer apparaît dans le court-métrage de Nike consacré au Mondial. La vidéo a été tournée il y a quelques mois, à une période où sa présence dans la liste de… pic.twitter.com/9tSAzEGk3W — FAN INTER-MESSI (@Intermiamifr2) June 5, 2026

Possiamo dire che Cole Palmer , in qualche modo, ha preso parte al. Non però nella maniera in cui sperava. L'attaccante delè stato escluso dalla lista dei convocati per la spedizione in Nord America, al cui inizio manca solo una settimana, ma nonostante ciò a dargli la possibilità di prendere parte alla competizione ci ha pensato la. A modo suo.

Nel nuovo spot del brand statunitense, intitolato "Rip the script", ricco di superstar del calibro di Cristiano Ronaldo, Mbappé e LeBron James, l'unico calciatore scelto per rappresentare l'Inghilterra è stato proprio il numero 10 dei Blues che, nel video, appare accanto al rapper Central Cee in un paesaggio ghiacciato, chiaro riferimento alla sua celebre esultanza "Cold".

LONDRA, INGHILTERRA - 17 AGOSTO: Cole Palmer del Chelsea viene contrastato da Chris Richards del Crystal Palace durante la partita di Premier League tra Chelsea e Crystal Palace allo Stamford Bridge il 17 agosto 2025 a Londra, Inghilterra. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

La trama dello spot vede Kylian Mbappé rifiutarsi di seguire le direttive di un produttore televisivo, spingendo i campioni a improvvisare. Nel finale, appare il giocatore del Chelsea alla guida di un gruppo di atleti verso il set originale. Ovviamente, sul campo, non ci sarà il classe 2002 alla guida dei Tre Leoni. Il 24 enne, infatti, è stato recentemente fotografato ad Ibiza in totale relax sul divanetto di un locale. Un modo per provare ad allontanare la delusione della mancata convocazione.

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